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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 166.900 جنيه .. مواصفات و أسعار بروتون ساجا 2021 ..صور

تبدأ من 166.900 جنيه
تبدأ من 166.900 جنيه .. مواصفات و أسعار بروتون ساجا

تدفع شركة بروتون الماليزية بالعديد من اصداراتها داخل الأسواق المصرية، و من بينها النسخة ساجا موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيدان، و تقدم السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، و التي تختلف من الناحية الفنية و الكماليات الخاصة بكل فئة، مثل قدرات ناقل الحركة، و عناصر الرفاهية و التحكم.

القياسات الهيكلية لـ بروتون ساجا موديل 2021

 

جاءت النسخة بروتون ساجا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.2 متر، و عرض يقدر بـ 1.6 متر، مع 1.5 متر للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 413 لتر، بالإضافة إلى مصابيح انسيابية و شرائط LED على جانبي الصادم الامامي، و شبكات سوداء متعددة المقاطع و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات يقدر قياسها بـ 15 بوصة، و كمرايات جانبية كهربائية مدعوم بشرائط ضوئية.

المواصفات الفنية لـ بروتون ساجا موديل 2021

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصان، مع 120 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.7 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، و تقدم السيارة عبر نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

تجهيزات بروتون ساجا موديل 2021

 

تقدم السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية مع اختلاف الفئات المقدمة و منها، فرامل مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و خاصية دعم الفرامل BA، و عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية السائق و المقعد الامامي، بالإضافة إلى مرايات كهربائية، و قفل مركزي، و مستشعرات ركن، و انذار حماية ضد السرقات، و تضم الفئة الأعلى تجهيزًا كاميرا خلفية، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة.

أسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى مانيوال موديل STANDARD 2021 محرك     1300 سي سي بسعر 166,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 188,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1300 سي سي بسعر 205 الاف جنيه.

بروتون موديل 2021 بروتون ساجا موديل 2021 أسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2021 فئة السيدان السيدان

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