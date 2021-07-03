السفيرة المصرية في داكار تلتقي وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفل السنغالية

التقت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، Salimata Diop Dieng وزيرة المرأة والأسرة وحماية الطفل السنغالية، حيث تمت مناقشة ترأس الوزيرة لوفد بلادها المشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.



هذا، وأشادت السفيرة بمتانة العلاقات المصرية السنغالية وروح الأخوة التي تجمع بين البلديّن الشقيقين، وكذلك العلاقة المتميزة التي تجمع بين الرئيسين المصري والسنغالي. كما أكدَّت السفيرة حرص السيد الرئيس على الارتقاء بأحوال المرأة المصرية، والمرأة الأفريقية بشكل عام، في المرحلة الحالية.



ومن جانبها، أعربت الوزيرة عن تقديرها للعلاقات القوية التي تجمع الدولتين، وعن تطلعها لتطوير التعاون مع مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بالمرأة. كما أكدت تطلع الحكومة السنغالية لتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات بشكل أكبر وأوثق لتحقيق مصلحة البلديّن الشقيقيّن.