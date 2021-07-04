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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرار .. والدة الشهيد صلاح حسن: السيسي أنقذنا من الإخوان

والدة الشهيد صلاح
والدة الشهيد صلاح حسن

كشفت عايدة علي والدة الشهيد الصحفي صلاح حسن ضحية قنبلة ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، تفاصيل استشهاد ابنها، التي عرضها فيلم القرار بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقالت عايدة علي في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "ربنا يبارك في الرئيس السيسي والجيش المصري، وإحنا كنا ميتين وقت حكم الإخوان والسيسي أنقذنا". 

وأضافت عايدة علي: "تضحية ابني الشهيد مرحتش هدر وابني شهيد عند ربنا حي يرزق وحسبنا الله ونعم الوكيل في الإخوان ".

وتابعت عايدة علي: "لما تلقيت خبر استشهاد ابني الصدمة أثرت عليا وأنا كنت متواجدة في الإمارات  وعندما عدت إلى مصر توجهت إلى مكان  استشهاد ابني، وابني صلاح مكنش بيحب الإخوان وابني فدا مصر ".

أحداث فيلم القرار 

قال مروان حامد مخرج فيلم الفيلم الوثائقي القرار، إن الشعب المصري عاش فترة حكم الإخوان وثورة 30 يونيو، والجميع على علم بتفاصيل ما حدث .

وأضاف مروان حامد  في تصريحات تليفزيونية سابقة ، :" تم تصوير مشاهد الفيلم في  محافظات  المنيا والمنوفية وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية،  وكل من قام بالتصوير معنا من المصريين لديهم ذكرى سيئة مع الإخوان وذكرى جيدة مع 30 يونيو ".

وتابع مروان حامد: "عندما بدأنا العمل على الفيلم قررنا أن ننتج فيلم  لـ متفرج لم يحضر فترة حكم الإخوان وثورة 30 يونيو وتم وضع تفاصيل كثيرة عما فعلته الجماعة الإرهابية في مصر ".

وأكمل مروان  حامد: "كل مشاهد الفوضى والعنف حدثت في عام واحد فقط ،  والتزمنا بعرض الترتيب الزمني لكوارث الإخوان في عام واحد ".

ولفت مروان حامد: "المشاهد الصادقة تصل للمشاهد على الفور  وما لمسناه في  أثناء تصوير مشاهد الفيلم  هو تواجد الشعب المصري بأكمله ضد جماعة الإخوان"، مضيفا:"  لا وجود للخيال  او مشاهد درامية داخل فيلم القرار ولكن كل مشاهد القرار حدثت بالفعل، وتم الاعتماد على مشاهد وفيديوهات حدثت بالفعل".

وتابع مروان حامد:" مشاهد جون بولتن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق ترامب في فيلم القرار تم تسجيلها وتصويرها خصيصا لفيلم القرار"، مضيفا:" من الممكن أن يتم  تصوير حلقات وافلام وثائقية كثيرة عن  ثورة 30 يونيو".

 

أهمية ثورة 30 يونيو 


تعتبر  ثورة 30 يونيو بداية إنطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

ومنذ  تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .

القرار صلاح حسن الشهيد الإخوان اخبار التوك شو

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