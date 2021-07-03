عاجل
أخبار التعليم..تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية...امتنع عن الدروس الخصوصية.. تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم 7 مشروعات استثمارية تتمتع بحوافز ومزايا بالجملة ..تعرف عليها أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز القرار .. والدة الشهيد صلاح حسن: السيسي أنقذنا من الإخوان رئيس دفاع وأمن قومي الشيوخ يكشف الأهمية الاستراتيجية لقاعدة 3 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني:3 يوليو يوم الانتصار لمصر والمصريين بخارطة طريق وإنهاء حكم الإخوان

النائب عبده ابو عايشه،
النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل يومًا من الأيام السياسية الخالدة في تاريخ مصر، حيث تم وضع خارطة الطريق بعد نجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أهدافها،  مشيدا بافتتاح القاعدة البحرية والتي أطلق عليها ٣ يوليو والتي جاءت تعبيرا وتقديرا لعودة الوطن من براثن الجماعة الإرهابية.

وأضاف أبو عايشه خلال تصريحات له اليوم، أن خارطة الطريق التي تم وضعها والاتفاق عليها بحضور بكل رموز مصر وقتها، كانت ولا تزال تمثل انتصارا للإرادة المصرية وتجليات ثورة 30 يونيو.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن 3 يوليو يوم الاتفاق على خارطة الطريق وإنهاء حكم الإخوان، كان لحظة تاريخية استجاب فيها الجيش المصري لدعوة الشعب لإنقاذه من حكم إرهابيين.

وشدد النائب إنه لولا هذه الاستجابة لكانت مصر، قد ذهبت في دوامات صعبة وبعيدة وشهدت اضطرابات هائلة، مستشهدا بما حدث بعد ثورة 30 يونيو وخارطة 3 يوليو، من انتخاب حكم وطني رشيد، ممثل في الرئيس السيسي، عمل ولا يزال على قيادة مصر نحو التطور والتنمية والمشاريع العملاقة.

واكد عضو مجلس الشيوخ، ان يوم 3 يوليو، هو يوم وضع خارطة طريق الوطن كله من أجل الانطلاق نحو المستقبل، وتوديع عصر الظلامية والإرهاب.

الجماعة الارهابية ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو الإرهاب

ترشيحاتنا

وفاة الشاعر سمير زكي صاحب أشهر أغاني محمد سعد

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الداخلية تضبط المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتبه في أوسيم

القبض على مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في أمريكا.. تفاصيل

بعد آخر اصدار لـ AIRCAR .. ما هو مستقبل السيارات الطائرة ؟

7 مشروعات استثمارية تتمتع بحوافز ومزايا بالجملة ..تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ