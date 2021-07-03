برلماني:3 يوليو يوم الانتصار لمصر والمصريين بخارطة طريق وإنهاء حكم الإخوان

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل يومًا من الأيام السياسية الخالدة في تاريخ مصر، حيث تم وضع خارطة الطريق بعد نجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أهدافها، مشيدا بافتتاح القاعدة البحرية والتي أطلق عليها ٣ يوليو والتي جاءت تعبيرا وتقديرا لعودة الوطن من براثن الجماعة الإرهابية.

وأضاف أبو عايشه خلال تصريحات له اليوم، أن خارطة الطريق التي تم وضعها والاتفاق عليها بحضور بكل رموز مصر وقتها، كانت ولا تزال تمثل انتصارا للإرادة المصرية وتجليات ثورة 30 يونيو.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن 3 يوليو يوم الاتفاق على خارطة الطريق وإنهاء حكم الإخوان، كان لحظة تاريخية استجاب فيها الجيش المصري لدعوة الشعب لإنقاذه من حكم إرهابيين.

وشدد النائب إنه لولا هذه الاستجابة لكانت مصر، قد ذهبت في دوامات صعبة وبعيدة وشهدت اضطرابات هائلة، مستشهدا بما حدث بعد ثورة 30 يونيو وخارطة 3 يوليو، من انتخاب حكم وطني رشيد، ممثل في الرئيس السيسي، عمل ولا يزال على قيادة مصر نحو التطور والتنمية والمشاريع العملاقة.

واكد عضو مجلس الشيوخ، ان يوم 3 يوليو، هو يوم وضع خارطة طريق الوطن كله من أجل الانطلاق نحو المستقبل، وتوديع عصر الظلامية والإرهاب.