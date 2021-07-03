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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباريات الغد.. إبراهيم نور الدين يدير مباراة الأهلي وسموحة

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات الأحد 4-7-2021 التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام 3 مواجهات ساخنة في إطار الجولة الـ 28 من الدوري المصري .. يلتقي المقاولون العرب مع طلائع الجيش، وبيراميدز في صدام مع إنبي، وتختتم المواجهات بمباراة سموحة ضد الأهلي بالإسكندرية.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالآتي:

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش على ملعب استاد المقاولون العرب في الخامسة مساءا، يديرها محمد الحنفي، ويعاونه أحمد ساهر وأحمد صلاح، ومحمد حليم حكما رابعا، وحكم الفيديو حسام عزب ويساعده حسني سلطان.

بيراميدز ضد إنبي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساءا، يديرها محمد معروف، ويعاونه عمر فتحي وأسامة السيد، ومحمد حسن حكما رابعا، وحكم الفيديو عمرو الشناوي ويساعده عمرو رمضان.

سموحة ضد الأهلي على استاد الإسكندرية في التاسعة مساءا، يديرها إبراهيم نور الدين، ويعاونه شريف عبدالله ومحمد محمود لطفي، وحسين الكريمي حكما رابعا، وحكم الفيديو وائل فرحان ويساعده محمود أبوالرجال.

الأهلى الدوري المصري الاتحاد المصري وجيه أحمد لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم

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