رئيس دفاع وأمن قومي الشيوخ يكشف الأهمية الاستراتيجية لقاعدة 3 يوليو

هنأ الفريق اسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن جموع الشعب المصري بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو ٢٠٢١ لقاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي ، مشيراً الي أن تلك القاعدة البحرية تعتبر إضافة استراتيجية للدولة المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط.

وقال الجندي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الهدف من إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتأمين السواحل المصرية وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة غير الشرعية، إضافة إلي تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر المتوسط في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وكشف عن الأهمية الاستراتيجية لقاعدة 3 يوليو البحرية، قائلا: أن إنشاء القاعدة بمنطقة جرجوب يعتبر الامتداد الاستراتيجي للمسرح البحري في الاتجاه الغربي والذي يبعد بمسافة 175 ميلا بحريا من الاسكندرية، حيث يقترب من نقطة الاختناق الرئيسية بالبحر المتوسط (مضيق بنتلاريا) ، بما يحقق مقومات الحرب البحرية الحديثة ( المرونه ، الحشد ، خفه الحركة ) للوحدات البحرية، لمنع العدو من فرض سيطرته علي المسرح.

وعن مهام وقدرات وامكانيات التي تستطيع ان تنفذها القوات من خلال تلك القاعدة البحرية، اكد الفريق اسامة الجندي بالتفوق والقدرة العالية علي مجابهة كافة التهديدات والعدائيات المحتملة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحري العالمي والإقليمي بالبحر المتوسط، وكذا الضغط علي الغواصات المعادية ومنعها من تنفيذ اي مهام لها، والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري القومي من خلال الاتي:



تأمين الأهداف الاقتصادية بالمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط ( بعمق حتي 200 ميل بحري) ، تصدير حوالي 60 % من إجمالي صادرات الدولة من والي دول أوروبا وأمريكا ، بالاضافة الي صادرات – واردات السلع الاستراتيجية من والي ميناء جرجوب التجاري تحت الإنشاء.

وتابع النائب الأول لحزب حماة الوطن إن من مهام قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة القيام بجميع المهام العملياتية والتدريبية واللوجيستية، إضافة إلى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وفور وصول الرئيس السيسي عزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

حضر مراسم الافتتاح عدد من ضيوف مصر من العرب والأجانب، إلى جانب كبار رجال الدولة، يتقدمهم: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي.