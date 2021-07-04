علاء عابد: قاعدة 3 يوليو قوة ردع لحماية الأمن القومي المصري والعربي

أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف، أن قاعدة 3 يوليو التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبرإضافة كبيرة لقدرات القوات المسلحة المصرية الباسلة وخطوة مهمة من أجل حماية مقدرات الوطن الاقتصادية وحماية الأمن القومى المصرى والعربى.

وقال عابد، فى بيان أصدره اليوم، إن ماشهده المصريون والعرب خلال افتتاح الرئيس السيسى لهذه القاعدة يؤكد للجميع أن مصر أصبحت واحدة من أهم دول العالم التى تمتلك قدرات عسكرية وقوة ردع كبيرة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجهها، خاصة أن هذه القاعدة العسكرية تعد من أهم القواعد المصرية لتأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط، ومع حدود ليبيا، كما أنها ضمن سلسلة التطوير لقواتنا البحرية ورفع القدرات القتالية لمجابهة أى تحديات أو تهديدات.

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية للرئيس السيسى على اهتمامه المستمر بتطوير الصناعات العسكرية والترسانات البحرية بأحدث وسائل التقدم العلمى والتكنولوجى لزيادة دعم وقدرات القوات البحرية ، مؤكداً أن عمليات التطوير والتسليح ورفع القدرة والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة، يسهم فى دعم وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، فى ظل التحديات المحيطة والمفروضة على المنطقة بأكملها.

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.