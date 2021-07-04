القبض على مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في أمريكا.. تفاصيل

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في مدينة بوسطن الأمريكية، وقررت المحكمة احتجازه وعدم الإفراج عنه بكفالة لتحديد ما إذا كان يمثل خطرا على المجتمع.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن خالد عوض، وهو مصري يبلغ 24 عاما، اقترب من الحاخام اليهودي شلومو نوجينسكي حاملا مسدس، يوم الخميس، وطالب بالحصول على مفاتيح سيارته، وعندما حاول الحاخام الركض هاربا، قام خالد بطعنه بالسكين عدة مرات.

وبحسب القناة، فإن الشاب المصري دخل الولايات المتحدة قبل عامين للالتحاق بالجامعة، لكن وضعه القانوني أصبح صعبا، وانتهت صلاحية تأشيرته في 14 مايو الماضي.

ومن المقرر أن تعقد محكمة أمريكية جلسة استماع لخالد في الثامن من يوليو، ولا يمتلك الشاب المصري سجلا إجراميا، لكنه اتهم في وقت سابق، بالضرب والسرقة في فلوريدا، وكان سيتم إرساله إلى مصحة عقلية هناك.

ولا يزال الدافع وراء طعن الحاخام اليهودي غير واضح، فيما فتحت الشرطة تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كانت الواقعة تمثل جريمة كراهية.

وعثرت الشرطة على سلاح ناري مع المتهم عند محاولة اعتقاله، مؤكدة أن المشتبه به ركل أحد الضباط في بطنه أثناء القبض عليه.

طعن الحاخام اليهودي

وقال خالد عوض خلال أولى جلسات محاكمته إنه غير مذنب بشأن طعن الحاخام اليهودي في بوسطن، والاعتداء بالضرب على ضابط الشرطة.

ويواجه المصري خالد عوض تهم الاعتداء بالضرب على ضابط شرطة، وطعن حاخام يهودي، وسط مطالبات بتصنيف الحادث على أنه "جريمة كراهية" إضافة إلى التهمة الجنائية.

ونقلت القناة عن أحد أصدقاء عوض السابقين قوله إنه كان عنيفا ومعاديا لليهودية، فيما يحتجز الشاب لدى إدارة شرطة بوسطن لحين جلسة الاستماع المقبلة في 8 يوليو الجاري.