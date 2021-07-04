ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض؟

البيض عنصر أساسي في النظام الغذائي منذ زمن بعيد، وهناك سبب وجيه لاستمرار وجوده في قوائمنا ووجباتنا، فهو مصدر للبروتين والكالسيوم والعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، فيما يلي بعض فوائد البيض وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. البيض علاج مغذي



البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا مهمًا في نظام غذائي متوازن، تحتوي البيضة المسلوقة الكبيرة على 77 سعرة حرارية وتحتوي على:

الفيتامينات أ ، ب 5 ، ب 12 ، د ، هـ ، ك ، ب 6

حمض الفوليك

الفوسفور

السيلينيوم

الكالسيوم

الزنك

ستة جرامات من البروتين

خمسة جرامات من الدهون الصحية

"البيض مصدر جيد للبروتين (كلاهما أبيض / صفار) كما أنه يحتوي على الدهون غير المشبعة الصحية للقلب وهو مصدر كبير من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين B6، B12 وفيتامين d.

2. يؤثر البيض على الكوليسترول فى جسم كل شخص بشكل مختلف

وتحديداً صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، بيضة واحدة كبيرة تحتوي على ما يقرب من 186 ملغ من الكولسترول فى الدم.



3. يرفع البيض نسبة الكولسترول الجيد



يؤدي تناول البيض إلى ارتفاع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد"، والأشخاص الذين ترتفع لديهم مستويات HDL لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية وفقًا لإحدى الدراسات، فإن تناول بيضتين يوميًا لمدة ستة أسابيع زاد من مستويات HDL بنسبة 10٪.

4. البيض يجعلك تحصل على بعض الكولين



الكولين، فيتامين قابل للذوبان في الماء وغالبًا ما يتم تجميعه مع فيتامينات ب، يتم استخدامه لبناء أغشية الخلايا ويساعد في إنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ، تحتوي بيضة واحدة مسلوقة جيدًا على حوالي 147 مجم من الكولين ، وهو ما يمثل 27 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

5. البيض يساعد في الحفاظ على بصرك



مع تقدمنا ​​في السن، نحتاج إلى رعاية أعيننا بشكل أفضل. يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد في تقليل مخاطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي في العين. يحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ ، وهو مفيد لصحة العين.

6. البيض مفيد فى تقليل الدهون الثلاثية

تساعد أوميجا 3 في تقليل الدهون الثلاثية ، وهي نوع من الدهون الدهنية في الدم، هذا هو السبب في أن تناول البيض المخصب بأوميجا 3 قد يكون خيارًا ، خاصة إذا كنت لا تستمتع بالأطعمة الأخرى (الأسماك والمكسرات والبذور) الغنية بشكل طبيعي بأوميغا 3.

7. احصل على ما يكفي من البروتينات والأحماض الأمينية



يعد الحصول على ما يكفي من البروتين في وجباتنا الغذائية طريقة مهمة لمساعدة صحة أجسامنا، تحتوي كل بيضة على حوالي ستة جرامات من البروتين، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية المفيدة، يمكن أن يساعد الحصول على حصتنا من البروتين لهذا اليوم في إدارة الوزن وزيادة كتلة العضلات وتقليل متعة الدم ومساعدة عظامنا أيضًا.

8. البيض مفيد للقلب



على الرغم مما كان يعتقد في العقود السابقة ، لا توجد صلة مباشرة بين استهلاك البيض وأمراض القلب أو السكتة الدماغية لكن بعض الدراسات تظهر أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون البيض يزيدون من فرص الإصابة بأمراض القلب تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ويأكلون البيض لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب .

9. البيض وجبة مشبعة



ربما لاحظت أن تناول البيض على الإفطار قد يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويعزى ذلك عمومًا إلى نسبة البروتين العالية في البيض، سواء كان لديك عجة على الإفطار أو بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة، يمكن أن يساعدك البيض على الشعور بالشبع بعد الوجبات أو بينها.