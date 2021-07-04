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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتبه في أوسيم

هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفى مقطع الفيديو المجنى عليها (طالبة ، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم ) ، المتهم (يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) .

بإستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها ، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها ، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها وقام بهتك عرضها داخل مكتبه ، وخشيتها الإبلاغ حرصاً على والدتها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله ، وأضاف بأنه قام بإستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.. بإستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم ) تم ضبطه ، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الداخلية فيديو هتك عرض اوسيم الجيزة طفلة

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