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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير ماجد عبد الفتاح يكشف تطورات جديدة في ملف سد النهضة

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن نظر لقضية سد النهضة من الناحية الإجرائية واقتنع أن هناك حاجة لعقد جلسة والاستماع إلى الأطراف المعنية يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة اخيرة والمذاع عبر قناة " أون أي"، أن جلسة مجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة سيحضرها السفير سامح شكري، ونظريته مريم الصادق المهدي، موضحًا أنه غير معروف حتى الآن مستوى التمثيل بالنسبة لإثيوبيا.

وتوقع رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، تمثيل الجانب الإثيوبي عن طريق المندوب الدائم لها خلال الجلسة المنعقدة الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عادة لا تناقش قضايا الأنهار والمياه في مجلس الأمن لرفض الدول لذلك، خاصة لوجود نحو 2600 نهر عابر للحدود حول العالم وكلها لديها مشكلات.

وأوضح أن صدور أي قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بسد النهضة قد يكون له انعكاسات على دول أخرى تعاني من مشكلات مع جيرانها حول المورد المائي، ذاكرًا أن ما وزعته تونس وهي العضو العربي بالمجلس ليس مشروع قرار.

ولفت إلي مشروع القرار يمر بمرحلتين وهما عناصر مشروع القرار والتي توزع على أعضاء مجلس الأمن وهو ما فعلته تونس بالأمس، فضلًا عن الدعوة لعقد اجتماع على مستوى الخبراء يوم الثلاثاء المقبل.

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أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء السد ولن يحجز من المياه ما كان مقررا وسيتم حجز ما يقارب من نصف الكمية، قائلا "بناء السد سينتج عنه ضررا كما أن الملء الثاني مخالفة جديدة للجانب الإثيوبي ولنا رد فعل ملاءم له".

 

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه حال عدم صدور قرار مناسب من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ستستمر مصر في العمل من خلال الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد أن لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.

 

وتابع: السلطة المصرية لن تدخر أي جهد في حماية الأمن القومي المصري وحقوقها المائية، كما أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري في التعامل مع الأزمة لسد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي لتجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في القرن الإفريقي، مشددًا على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دل على ذلك وأشار إلى الموضوع لما له أهمية.

 

الأمم المتحدة مفاوضات سد النهضة مصر والسودان الإعلامية لميس الحديدي التعنت الإثيوبي السفير ماجد عبد الفتاح

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