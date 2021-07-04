عمرو أديب: مرسي الله يرحمه كان قليل الحيلة والبلد وقعت منه

قال الإعلامي عمرو أديب إن فيلم "القرار" يوثق أسباب وأحداث وإنجازات ثورة 30 يونيو خلال 8 أعوام.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أجزاء من الفيلم توثق أزمات الطاقة، وانقطاع الكهرباء، وطوابير الأنابيب، والبنزين، خلال فترة حكم مرسي.

وتابع عمرو أديب: "مُرسي طلع في مؤتمر وقال أنا كل ما أحلها تبوظ تاني".

واستطرد عمرو أديب: "مُرسي الله يرحمه كان راجل قليل الحيلة ومبيعرفش يعمل حاجة، وفجأة البلد وقعت منه".

وأردف عمرو أديب بعد أن استعرض لقطات من فيلم "القرار" الذي يوثق أحداث أثناء فترة حُكم "مُرسي"، قائلاً:" شوفتوا الستات وهي شايلة الأنابيب! .. مشهد مخزي.. ده احنا كنا عايشين في فضيحة".