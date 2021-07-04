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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيف زاهر: كارتيرون موجود في الزمالك السنة اللي جاية

صدى البلد

أكد الإعلامى سيف زاهر، بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفريق الموسم القادم.

 

وكتب سيف زاهر تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر”: “كارتيرون موجود في الزمالك السنة اللي جاية".

 

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

 

وحرص كارتيرون، على تقسيم اللاعبين إلى ثماني مجموعات حيث تتواجه كل مجموعتين في مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن شبكة كرة طائرة.

 

كما استغل البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق لخوض تدريب خاص بالتسديد على محمد عواد حارس مرمى الفريق حيث ظهر تحد خاص بين الثنائي تألق فيه عواد في فترات وبن شرقي في فترات أخرى، بينما سيطر شيكابالا على فترات أخرى.

 

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

 

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم، وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

 

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

 

وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى حيث يتبادلان حراسة المرمى في حالة إحراز أي هدف في المرمى، وفي المجموعة الثانية تواجد محمد أبو جبل ومحمد قنديل.


وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

 

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بصدارة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

 

كما حرص المدرب الفرنسي على الاجتماع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

 

الزمالك أشرف بن شرقي سيف زاهر باتريس كارتيرون محمد عواد

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