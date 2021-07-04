قدرت سمعة قناة السويس بـ ٣٠٠ مليون دولار.. ننشر وثيقة دعوى تعويضات ايفر جيفين

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، بشأن قيمة التعويضات وتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، بعد أن تقرر تأجيل القضية في جلسة 20 يونيو الماضي، لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.

وحصل "صدي البلد"، علي وثيقة من الدعوي القضائية المقامة بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الأسماعيلية، وتكشف عن بنود الأعمال التي أجرتها إدارة القناة خلال فترة التعويم وتكلفتها المادية، بالإضافة الي خسائرها خلال فترة توقف الملاحة علي مدار 6 أيام متواصلة.

وكشفت الوثائق عن مطالبة قناة السويس بتكاليف التعويم، والتي بلغت 272.333.621 دولار.

وتضمنت: أعمال التعويم الاستقدام العاجل لـ 2 كراكة ماصة طاردة ذات قدرة عالية بالمهمات البحرية والمعدات الملحقة بها، وتكلفتها 5.700.000 دولار، بالإضافة إلي أعمال التكريك البحري لإزالة التربة ذات الطبيعة الجبرية المتصلدة الملاصقة لخط الشحط جانب ايسر السفينة والوصول الي عمق 18 متر وإلقاء ناتج التكريك علي الميل الشرقي للقناة في ظروف شديدة التعقيد ومخاطر عالية جدا، وتم التكريك باحترافية شديدة دون التسبب باي أضرار لبدن السفينة في زمن قياسي عاي مدار 24 ساعة مع الاستعانة بالقاطرات المناسبة، وتكلفتها 13.908.000 دولار.

وطالبت قناة السويس في الوثيقة المقدمة لهيئة المحكمة الاقتصادية بتسديد مبلغ 870.960 دولار نظير اعمال الرفع المساحي البحري اثناء مراحل التكريك علي مدار الساعة.

وبلغت تكلفة إلغاء التعاقدات الخاصة بالكراكات لإشراكها في اعمال تعويم السفينة وما يتبع ذلك من غرامات تاخير 14.820.000 دولار، بالاضافة الي 3.632.382 مليون دولار، تكاليف ما لحق بالكراكات من أضرار اثناء عملية التكريك نظرا لطبيعة التربة والظروف الاستثنائية للأعمال من وقت تشغيل وعوامل جومائية وتيارات بحرية شديدة.

وبلغت تكلفة مشاركة القاطرات البحرية وقاطرات الإنقاذ ذات قدرات الشد العالية في اعمال الشد لفك الشحط والتعويم وعددها 15 قاطرة عملاقة، بخلاف 21 لنش خدمة بخلاف اللنشات المخصصة لاعمال الغطس والمسح البحري والتصوير تحت الماء في ظروف شديدة التعقيد ومخاطر عالية جدا لمدة 6 ايام متصلة ومستمرة علي مدار 24 ساعة دون توقف، 70.000.000 دولار.

كما بلغت تكاليف القاطرات المصاحبة للسفينة بعد تعويمها ومرافقتها لمنطقة المخطاف بالبحيرات المرة وتأمينها بموقعها الحالي، 5.000.000 دولار.

وطالبت هيئة قناة السويس بتحصيل مبلغ 10 مليون دولار مقابل رفع درجة الاستعداد القصوي لاقسام مكافحة التلوث البحري ونقل معداتها بالقرب من موقع السفينة للتدخل السريع حال حدوث اي تلوث، كذاك استقدام كافة الأوناش العائمة العملاقة والبرجات المملوكة للهيئة بالقرب من موقع الحادث استعدادا لتنفيذ اعمال تخفيف حمولة السفينة وذلك في حالة فشل خطة التعويم بواسطة اعمال التكريك وقاطرات الشد، وبلغت تكلفة الإيجار الطواريء لقاطرات خارجية علي نفقة الهيئة 8 مليون دولار،

بالإضافة الي تكاليف ازالة الأضرار التي لحقت بالقاطرات اثناء تنفيذ الاعمال، وقدرت 13 مليون دولار.

كما طالبت قناة السويس بدفع مكافأة الإنقاذ والتي قدرتها 300 مليون دولار، وتنوعت بين مكافاة انقاذ اسفر جيفين بما عليها من بضائع عبارة عن 18335 حاوية محملة ببضائع مختلفة، انقاذ كامل الوقود المحملة به السفينة والمقدر ب 2700 طن وقود عالي الجودة، بالاضافة الي انقاذ موالين نقل الحاويات من موانيء الشحن لتفريغها في ميناء روتردام، مع حرصها الشديد علي الحفاظ علي بدن السفينة الموجود تحت خط المياه بدون اي أضرار، وكذلك الحفاظ علي رفاص السفينة ودفاتها من الضررر حتي تتمكن كن مواصلة رحلتها بعد التعويم، اتمام عملية انقاذ نظيفة بدون التسبب في اي تلوث بحري او اي اصابات لبدن السفينة والحفاظ علي سلامة طاقمها والبيئة البحرية، بالاضافة الي قدرة الهيئة في استخدام التكريك البحري كعنصر حاسم لتقليل زمن عملية الإنقاذ دون اللجوء الي اعمال تخفيف الحمولة وما كان سيترتب عليه من تكاليف مرتفعة زمن اطول.

وبلغ إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس، خلال فترة التعويم، 344.192.873 مليون، و قدرت قناة السويس، تكلفة غرق احد اللنشات المشاركة وفقد العامل البحري القائم علي تشغيله وما يترتب علي ذلك من تعويضات 1.146.000 دولار، بالاضافة الي 63.555 دولار، قيمة الفوائد المستحقة نتيجة تغيير مسار 45 سفينة الي طريق رأس الرجاء الصالح بديلا عن القناة.

واختتمت وثيقة الدعوة بالإشارة الي خسائر قناة السويس المعنوية والمتعلقة بسمعتها " Good Well”، نظرا للهجوم الشرس من معظم وسائل الاعلام الدولية، مما أضر بسمعة قناة السويس دوليا، مما يؤثر علي انخفاض عدد السفن العابرة مستقبلا ويؤثر علي العائد المادي المستقبلي للهيئة، حيث بلغت 300.000.000 دولار، ليصل اجمالي قيمة المطالبة 916.526.493 دولار.

وتتفاوض قناة السويس مع ملاك السفينة ايفر جيفين بشأن قيمة التعويض والذي خفضته خلال سير جلسات نظر الدعوي القضائية بشان قيمة التعويضات الي 550 مليون دولار، ومن المتوقع ان يعلن خلال الاسبوع الجاري، نجاح المفاوضات ،ويشهد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع العقود النهائية للاتفاق مع ممثلي ملاك السفينة البنمية ايفر جيفين.

كما كشفت المصادر أنه بمجرد إتمام التسوية، وتوقيع العقود النهائية، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.

وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.

وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي جميع الأطراف.

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