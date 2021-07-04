نقابة مهندسي الإسكندرية تنظم ندوة دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، وبينار علمى بعنوان "دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس، أمس السبت، حاضر فيها الدكتور محمد فتيحة ، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى الحضرى رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب فى نقابة المهندسين في الإسكندرية، إن دراسة الجدوى هى أهم الموضوعات التى تقابل أي شخص فى بداية حياته لمعرفة عناصرها ومراحلها فى بداية أى مشروع فى كافة المجالات.

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وأضاف أن الندوة أون لاين وتم بثها من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وذلك حرصا على سلامة المهندسين ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه قال الدكتور محمد فتيحة، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن دراسة السوق ومستقبله اهم خطوة يقوم بها اى شخص موضحا أن أمامه طريقين الاول هو تحمل المخاطرة فى الاستثمار ، والثانية هو عمل دراسة جدوى ووضع أسس علمية لدراسة المشروع ومستقبله لذلك عليه أن يعلم جيدا أسس دراسة الجدوى ومعرفتها جيدا حتى يكون على علم بصحتها .

وأضاف إن دراسة الجدوى هى عملية تجميع معلومات وبيانات عن المشروع المقترح ومن تحليلها من النواحى المالية والاقتصادية والفنيه لمعرفة مدى نجاح المشروع المقترح.

وأشار إلى أن دراسة الجدوى لها عدة مميزات أهمها هى كيفية إنجاز وتشغيل المشروع وبداخلها نضع حطه تنفيذ و تدعم صنع القرار الاستثمارى الرشيد وتهتم بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقه علمية.

كما أكد أن دراسة الجدوى تمكن من حساب المخاطر المتوقعه بصورة دقيقة وبأقل درجة ممكنه من عدم التأكد، توضح احتياجات المشروع من الموارد المالية وتوقيتها.