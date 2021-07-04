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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبناني كميل سلامة: كلّ العناصر حمستني لـ مسلسل سنوات الحب والرحيل

كميل سلامة
كميل سلامة

كشف الفنان اللبناني كميل سلامة عن الأسباب التي حمسته للتواجد في مسلسل "سنوات الحب والرحيل".


وقال كميل سلامة، لـ صدى البلد: "كلّ العناصر حمستني لـ مسلسل سنوات الحبّ والرحيل، وكانت كفيلة بتحفيزي لأكون أحد المشاركين، فالنصّ، والحقبة التي تجري خلالها الأحداث مثيرة للاهتمام، كما أن الجهة المنتجة تسعى إلى بذل كل المطلوب لانجاح العمل، وبالطبع كل احترامي الشديد للمخرجين الراحل حاتم علي، والليث حجو،  أوّل الأسباب التي حمّستني للمشاركة

العمل يتناول فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية التي أصدرها السلطان العثماني آنذاك لكل من هم في عمر الخدمة وفي كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة العثمانيين آنذاك.

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مهرجان دبي 

وكان قد حصل الفنان اللبناني كميل سلامة، بطل الفيلم القصير عَكَر، للمخرج اللبناني توفيق خريش، على شهادة تقدير عن دوره في الفيلم الذي نافس على جوائز مسابقة المهر العربي للأفلام القصيرة، حيث انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول من خلال الدورة العاشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي.

تأتي شهادة التقدير التي حصل عليها كميل سلامة كجائزة استثنائية للفنان اللبناني الكبير عن أدائه المميز في فيلم عَكَر، وتكريماً لمسيرته الفنية المميزة في الوقت نفسه.

كميل سلامة اللبناني كميل سلامة سنوات الحب والرحيل مسلسل سنوات الحب والرحيل مهرجان دبي السينمائي الدولي

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