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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف أسباب الآثار طويلة الأمد بعد الإصابة بـ كورونا

كورونا
كورونا

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في المملكة المتحدة، أن الفيروس التاجي قد يتسبب في التأثير على الدماغ على المدى الطويل وقد يكون السبب في فقدان بعض مرضى COVID-19 حاسة الشم والتذوق لمدة عام.

 

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دراسة تكشف أسباب الآثار طويلة الأمد بعد الإصابة بـ كورونا

 

تشير الدراسة إلى أنه قد يكون هناك بعض الخسارة طويلة المدى وذلك بسبب ان فيروس كورونا يترك بصمة على الدم مما يسبب مضاعفات خطيرة تظهر متتابعة، وبالتالي يحدث خلل لأنسجة المخ من فيروس كورونا، وسيكون لذلك بعض العواقب طويلة المدى" .

يمكنك تعويض ذلك بمرور الوقت، لذا قد تختفي أعراض ذلك، لكنك لن تستعيد النسيج أبدًا إذا تم تدميره في الواقع نتيجة للفيروس".

وفقًا للدراسة، تمكن الباحثون في المملكة المتحدة من الوصول إلى اختبار صور الدماغ لحوالي 40 ألف شخص، والذي تم إجراؤه قبل بدء وباء فيروس كورونا .

في عام 2021، طلبوا من المئات من هؤلاء الأشخاص العودة لإجراء المزيد من فحوصات الدماغ، استجاب ما يقرب من 800. من بين هؤلاء المرضى، كانت نتيجة اختبار 404 مريضا إيجابية لـ COVID-19 ، وخضع 394 منهم لفحص دماغي قابل للاستخدام تم إجراؤه قبل وبعد الوباء.
 

وجدت مقارنة بين فحوصات الدماغ قبل وبعد "تأثيرات كبيرة لـ COVID-19 في الدماغ مع فقدان المادة الرمادية" في أجزاء من الدماغ مرتبطة بالرائحة والذوق.

ووجدت الدراسة "العثور على جميع النتائج المهمة في مناطق الذوق والشم القشرية الأولية أو الثانوية ، في نصف الكرة الأيسر ، باستخدام معلومات المادة الرمادية (الحجم والسمك)".

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق إحدى السمات المميزة لعدوى COVID-19، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 أشهر بعد ظهور الفيروس لأول مرة.

"حدث تناقص كمية الأنسجة القشرية في مناطق من الدماغ قريبة من الأماكن المسؤولة عن الرائحة". "ما يشير إليه هو أن الرائحة ، وفقدان حاسة الشم ، هو مجرد تأثير لعملية أولية أكثر جارية ، وهذه العملية هي في الواقع تقلص الأنسجة القشرية."

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