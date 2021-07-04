المنتجة جواهر العامري: من المهم تسليط الضوء على الأفلام السعودية

خاص

أكدت المنتجة جواهر العامري، أهمية عرض الأفلام في السعودية خاصة بعد الانفتاح الذي تشهده المملكة.



وقالت جواهر العامري، لـ"صدى البلد": "من المهم تسليط الضوء على الأفلام السعودية للشعب السعودي لكي تتكون لديه ثقافة عامة حول الأفلام تدريجياً ومن ثم يعلو صندوق التذاكر للسينما السعودية.

وتابعت: "عرض الفيلم في أكثر من مهرجان جعل مجموعة كبيرة من الجمهور في أماكن مختلفة متحمسين لمشاهدته، وخصوصا الجمهور السعودي الذي لم تتاح له الفرصة إلا مؤخرا، وانتشرت أصداء الفيلم بكثرة خصوصا مع إعلاننا لكل مهرجان يدخله، ونحن سعداء بذلك ونتطلع لآراء الجمهور بعد العرض.



وحصل فيلم مَن يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري على تنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، والذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة.



من يحرقن الليل، شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، بجانب مشاركته مؤخرًا في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين في موڤي سينما مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021، كما تم عرضه ضمن برنامج يضم أفلامًا سعودية معاصرة بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري.

عن المنتجة

المنتجة جواهر العامري، مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل" ، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم مجالسة الكون، وهو جزء من الفيلم الأنثالوجي الطويل والذي تم إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مرخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab، وتشارك جواهر حاليًا ككاتبة في مسلسل تلفزيوني سعودي لقناة SBC.

