عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى عيد الأضحى 2021 في مصر ومواقيت الصلاة

الصلاة في الجامع
الصلاة في الجامع الأزهر

متى عيد الأضحى 2021 ، من المقرر أن يتم تحديد موعد عيد الأضحى 2021 ، بناء على رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي أعلنت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل فلكيا.

تاريخ عيد الأضحى 2021 .. و موعد وقفة عرفات

البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى وبداية شهر ذي الحجة.. فيديو

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر
 

وذكر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يتحدد وفقا لتحديد موعد أول أيام ذو الحجة للعام الهجري الجاري، أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل فلكيا، على أن تكون وقفة عيد الأضحى، وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحي 20  يوليو الموافق الثلاثاء، مشيرا إلي أن موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا.

وتحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة ذو الحجة تابعة للملكة العربية السعودية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، كما أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.

كما أنّه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإنّ هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو الحالي «يوم الرؤية».

وقفة عيد الأضحى 2021

تكون وقفة عيد الأضحى 2021 في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ووفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عيد الأضحى 2021 ستكون يوم الإثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو.

أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر

تختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد عيد الاضحى 2021 في مصر وبالتالي تستطلع هلال شهر ذو الحجة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجرية، ثم تعلن أول أيام عيد الاضحى 2021 في مصر وهو الذي سيوافق هذا العام 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 هجرية.

موعد صلاة عيد  الأضحى المبارك

وجاءت مواعيد  صلاة عيد  الأضحى المبارك  كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة  05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في بورسعيد  5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

وأعلن مجلس الوزراء ضوابط صلاة عيد الأضحى  كما يلي :

1. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

2. صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق و مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

9 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

عيد الاضحى 2021 موعد عيد الأضحى 2021 وقفة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى أيام عيد الأضحى

ترشيحاتنا

حكم منع شارب الخمر من الصلاة وكيفية التعامل معه.. علي جمعة يرد

الأعلى للمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول ظهور موجة رابعة لـ كورونا.. فيديو

رئيس اتحاد السلة : لانحارب الزمالك .. ومن يهاجم اللائحة الجديدة حرام يكون إعلامي

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

مقتل فتاة على يد شقيقها في المنيا

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ