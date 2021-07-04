متى عيد الأضحى 2021 في مصر ومواقيت الصلاة

متى عيد الأضحى 2021 ، من المقرر أن يتم تحديد موعد عيد الأضحى 2021 ، بناء على رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي أعلنت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل فلكيا.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر



وذكر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يتحدد وفقا لتحديد موعد أول أيام ذو الحجة للعام الهجري الجاري، أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل فلكيا، على أن تكون وقفة عيد الأضحى، وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحي 20 يوليو الموافق الثلاثاء، مشيرا إلي أن موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا.

وتحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة ذو الحجة تابعة للملكة العربية السعودية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، كما أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.

كما أنّه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإنّ هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو الحالي «يوم الرؤية».

وقفة عيد الأضحى 2021

تكون وقفة عيد الأضحى 2021 في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ووفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عيد الأضحى 2021 ستكون يوم الإثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو.

أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر

تختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد عيد الاضحى 2021 في مصر وبالتالي تستطلع هلال شهر ذو الحجة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجرية، ثم تعلن أول أيام عيد الاضحى 2021 في مصر وهو الذي سيوافق هذا العام 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 هجرية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في بورسعيد 5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

وأعلن مجلس الوزراء ضوابط صلاة عيد الأضحى كما يلي :

1. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

2. صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق و مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

9 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.