جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

أثارت صور للجنديات في أوكرانيا وصفت بـ "المتحيزة جنسيا" موجة شديدة من الغضب، أثناء تدربهن على عرض عسكري وهن يرتدين الكعب العالي.

وتعرضت وزارة الدفاع الأوكرانية لانتقادات بعد نشر صور رسمية لجنديات في الجيش يرتدين زيا عسكريا مع أحذية سوداء ذات كعب عالي بدلا من الأحذية القتالية.

وواجه المسئولون اتهامات بالسخرية من النساء بتلك الصور التي وصفت بأنها "مسيئة" و"كارهة للنساء".

وتظهر في الصور، التي نشرتها صفحة الوزارة على فيسبوك، طالبات الجامعة العسكرية أثناء الاستعداد للمشاركة في عرض عسكري بمناسبة مرور 30 ​​عامًا على استقلال أوكرانيا، في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي.

تخدم حاليًا حوالي 31000 امرأة في القوات المسلحة الأوكرانية، وقد قاتلت أكثر من 13 ألف امرأة في الصراع الأوكراني مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وأودت الصراعات التي بدأت قبل 7 سنوات، بحياة الآلاف، وكان للنساء دور فعال في المطالبة باستقلالية بلادهن.

وعقدت الدورة التدريبية في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الجمعة الماضية. وصرحت «إينا سوفسون» عضوة حزب جولوس أن المجندات الأوكرانيات يخاطرن بحياتهن و"لا يستحقن السخرية".

أحذية في البرلمان الأوكراني

كما دفعت الصور بعض المسئولين الأوكرانيين إلى إحضار أزواج من الأحذية إلى البرلمان احتجاجًا حيث أيدوا الدعوات لارتداء الكعب في العرض.