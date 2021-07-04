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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصلنا لـ صفر إصابات.. الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف عن مفاجأة بشأن كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك انخفاض ملحوظ في عدد الحالات التي يتم حجزها في مستشفيات العزل الجامعية، مضيفاً: " وصلنا لصفر إصابات بـ كورونا في بعض المستشفيات بشكل يومي".

وأضاف حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كان هناك أكثر من 6 مستشفيات جامعية للعزل في القاهرة الكُبرى، وحالياً تم إعادة العمل في بعضٍ منهم بسبب انخفاض حالات كورونا.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن مرض كورونا يصيب كافة الأعمار، ولا يوجد مرحلة عمرية ممنوعة من الإصابة، ولكن كانت الإصابة في الموجة الأولى للأطفال وصغار السن، تأتي بصورة خفيفة وبسيطة وأحياناً كانت بلا أعراض.

وتابع حسام عبدالغفار أن في الموجة الثانية والثالثة أصبح هناك ارتفاع في معدلات الإصابة بـ كورونا ، معقباً: "أصبحنا نرى الإصابات في العائلة بأكملها"، مؤكداً أن كان هناك اصابات في كل المراحل العُمرية.

وأِشار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن البورتوكولات العلاجية تتغير بشكل دوري وفقاً لأبحاث معينة، معقباً: "كلما زادت الأبحاث، زاد البحث العلمي، وزادت الخبرة، كلما كان هناك تغيير في العلاج".

كورونا اخبار التوك شو الأعلى للمستشفيات الجامعية حسام عبدالغفار الموجة الثانية

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