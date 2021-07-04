غدا .. مسرحية «أزمة ربع» على مسرح ساقية الصاوى

يعرض على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى العرض المسرحى "أزمة ربع" يوم الاثنين 5 يوليو الساعة 6 مساءً على مسرح الحكمة. المسرحية تأليف وإخراج يسرى حافظ.

الأطلال



تستعد ساقية الصاوي لاستقبال حفل موسيقى عربية لفريق "الأطلال" مساء الثلاثاء 6 يوليو الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.



فرقة الأطلال للموسيقى العربية فرقة تهتم بالموسيقى العربية والتراث وإظهاره في شكل جديد تكونت الفرقة بعد عدة محاولات والفرقة بقيادة المايسترو ياسر مصطفى.

حفل مي عبد العزيز



تستقبل ساقية الصاوي حفل غنائي للمغنية الشابة "مى عبد العزيز" يوم الخميس 8 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.



مي عبدالعزيز مطربة شابة سطع نجمها في الآونة الأخيرة لما تتمتع به من صوت أخاذ وكلمات وألحان مُميزة لأغنياتها. ولدت "مي" في الواحد وعشرين من أكتوبر عام 1987 بالقاهرة وهي خريجة الجامعة الأمريكية.

مي عبدالعزيز" ليست فقط مُطربة صاحبة صوت أخاذ بل أنها أيضًا مُعلمة للأطفال وقامت بالتدريس لهم في بعض الدول الأفريقية الفقيرة كما أنها أيضًا مُدافعة عن حقوق الحيوان. كلمات أغاني "مي" دائمًا ما تحمل فكرة تُقدم بطريقة سلسة تمس القلب والوجدان وبخاصة الأغاني الدينية ولذا وعلى الرغم من أن عمر مشوارها الفني لا يتعدى سوى بضعة سنوات قليلة إلا أنها تمكنت من حصد إعجاب الكثيرين وبخاصة النساء.

أم كلثوم على مسرح الساقية للعرائس



وعلى الجانب الأخر أحيت كوكب الشرق أم كلثوم حفلتين متتاليتين على مسرح الحكمة وغنت فيهما "فكرونى" و"هو صحيح الهوى غلاب" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.



تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوي، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.