عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصد 115 حالة إشغال وغرامات بقيمة 36 ألف جنيه شرق الإسكندرية

صدى البلد

شن اللواء وكيل الوزارة حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، يرافقه يحي زكريا سكرتير عام الحي وكافة الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان، حملة فورية، لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بشارع جمال عبد الناصر، وطريق الكورنيش، و شارع ملك حفني بحري.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التي تحتل حرم الطريق العام الخاصة بالباعة الجائلين، والمحال التجارية ، وتم التحفظ على المضبوطات وذلك لفتح الطريق أمام المارة وتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات ، حيث تم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 36،000 جنيها ، وتم رصد عدد 115 حالة إشغال متنوع من بينهم (5 ميكروفون ، 5 ماكينة صوت ، 3 بطارية ، 1مايك )، وذلك كإستجابة فورية لشكاوى المواطنين المتضررين من التلوث السمعي الناتج عن ظاهرة مكبرات الصوت بخط سير الحملة.

جاء ذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وللتيسير على المواطنين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق الحي لردع المخالفين لعدم تكرار المخالفات.

وفي سياق متصل، شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة في الشوارع، والأسواق أسفرت عن التحفظ على 160  مكبر صوت وميكروفون، بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية وذلك في إطار الحملات المتتالية استجابة لشكاوى المواطنين واستمرارا لمطاردة الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت ( الميكروفونات) لما تسببه من تلوث سمعي.

وتحفظت الأجهزة التنفيذية على مكبرات الصوت ومصادرتها وتغريم مستخدميها لردعهم حفاظاً علي صحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء على التلوث السمعي في الإسكندرية، وتعليماته بشأن الاستمرار في حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين استجابة لشكاوى المواطنين.

الاسكندرية رفع الإشغالات أحياء الإسكندرية محافظ الاسكندرية رئيس حي ثان المنتزه

ترشيحاتنا

بالذخيرة الحية.. سمير فرج: مناورة قادر 2021 رسالة لمن يهمه الأمر

حكم منع شارب الخمر من الصلاة وكيفية التعامل معه.. علي جمعة يرد

الأعلى للمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول ظهور موجة رابعة لـ كورونا.. فيديو

رئيس اتحاد السلة : لانحارب الزمالك .. ومن يهاجم اللائحة الجديدة حرام يكون إعلامي

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

مقتل فتاة على يد شقيقها في المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ