رصد 115 حالة إشغال وغرامات بقيمة 36 ألف جنيه شرق الإسكندرية

شن اللواء وكيل الوزارة حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، يرافقه يحي زكريا سكرتير عام الحي وكافة الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان، حملة فورية، لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بشارع جمال عبد الناصر، وطريق الكورنيش، و شارع ملك حفني بحري.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التي تحتل حرم الطريق العام الخاصة بالباعة الجائلين، والمحال التجارية ، وتم التحفظ على المضبوطات وذلك لفتح الطريق أمام المارة وتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات ، حيث تم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 36،000 جنيها ، وتم رصد عدد 115 حالة إشغال متنوع من بينهم (5 ميكروفون ، 5 ماكينة صوت ، 3 بطارية ، 1مايك )، وذلك كإستجابة فورية لشكاوى المواطنين المتضررين من التلوث السمعي الناتج عن ظاهرة مكبرات الصوت بخط سير الحملة.

جاء ذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وللتيسير على المواطنين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق الحي لردع المخالفين لعدم تكرار المخالفات.

وفي سياق متصل، شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة في الشوارع، والأسواق أسفرت عن التحفظ على 160 مكبر صوت وميكروفون، بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية وذلك في إطار الحملات المتتالية استجابة لشكاوى المواطنين واستمرارا لمطاردة الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت ( الميكروفونات) لما تسببه من تلوث سمعي.

وتحفظت الأجهزة التنفيذية على مكبرات الصوت ومصادرتها وتغريم مستخدميها لردعهم حفاظاً علي صحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء على التلوث السمعي في الإسكندرية، وتعليماته بشأن الاستمرار في حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين استجابة لشكاوى المواطنين.