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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

طفلة
طفلة

تخيل أنك تمتلك نصف مليون جنيه دون أن تدري، في الوقت الذي يبحث فيه العالم عنك من أجل استلام المبلغ.. هذا ما حدث مع طفلة ألمانية تعرضت للتنمر.

 

جمعت امرأة من ويلز 27000 ألف جنيه إسترليني (ما يزيد عن نصف مليون جنيه) من أجل فتاة ألمانية تعرضت للتنمر بلا رحمة على يد البريطانيين عبر الإنترنت بعد هزيمة منتخب بلادها أمام إنجلترا في بطولة اليورو.

 

أطلقت «جويل هيوز» البالغة من العمر 51 عامًا، حملة لجمع التبرعات من أجل طفلة ألمانية "لتؤكد لها أنه ليس جميع البريطانيين بنفس السوء''.

 

وذلك بعدما ظهرت الطفلة الألمانية تبكي على شاشة التلفزيون وتصدرت التريند في بريطانيا، حيث تعرضت لعدد من التغريدات السيئة.

 

وحققت حملة جمع التبرعات أكثر بكثير من هدفها الأولي البالغ 500 جنيه إسترليني، لكن لم يستطع أحد العثور على عائلة الفتاة حتى الآن.

 

لكن جويل تؤكد أنها مازالت تبحث عن الطفلة، كما أنها على اتصال بعدد من الصحفيين الألمان بشأن هذه القضية.

 

وفي حين لم يتمكنوا من العثور على العائلة أو إذا لم يرغبوا في تلقي التبرعات، سيتم التبرع بالمال لـ "قضية تتماشى بشكل وثيق مع روح الحملة".

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