رئيس اتحاد السلة : لانحارب الزمالك .. ومن يهاجم اللائحة الجديدة حرام يكون إعلامي

تحدث مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن لائحة قيد اللاعبين للموسم الجديد من المسابقة.



وقال أبو فريخة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الغرض من اللائحة دي انك تحافظ على المنافسة، مفيش نادي واحد يبقى محتكر للدوري علشان المستوى بتاع اللعبة يستمر".



وتابع "شوفنا تفسيرات غريبة عن اللائحة، اللائحة اتعملت قبل الموسم تمامًا بموافقة 15 نادي من أصل 16، احنا عرضنا اللائحة على الأندية، وخلص الاجتماع ان في خلال اسبوعين من حق أي نادي إرسال أي اعتراض على اي بند من حق النادي يراسلنا بيها، لم يصل أي اعتراض سوى نادي الاتحاد السكندري".



وأضاف "لو الأندية اعترضت بالأغلبية كنا مستحيل نطبق اللائحة، هنطبقها ازاي من غير موافقتهم، امال احنا اجتمعنا بيهم؟ ولو قدموا اقتراحات اكتر كنا عملنا اجتماع تاني، مينفعش أجبر الأندية على لائحة".



وواصل أبو فريخة "لائحة السلة لا تظلم فريق البطل، لو فريق ضعيف مش هياخد البطولة، هو واخد اللقب يعني أقوى نادي، مش نادي ضعيف، الفلوس دي هتتوزع على ناس كتير منها الأندية الأول، انا مش باخد الفلوس للاتحاد".



واردف "قرار اللائحة نافذ 100%، الرسوم دي يقررها مجلس إدارة اتحاد السلة، بعد نهاية الدوري في إندية اعترضت".

اعلام مضلل



واختتم مجدي أبو فريخة تصريحاته "هناك اعلام مضلل، حد إعلامي في احد القنوات الخاصة قال ان اتحاد السلة عمل اللائحة علشان يوقع نادي الزمالك، ده حرام يكون إعلامي، وانه يوصف اتحاد السلة بالشكل ده ويهيج الجماهير بكذب ده غلط، جماهير ناديه الي سمعته هيبقى في اتجاه اننا ناس ضد نادي الزمالك، حتى الانطباع الي اتكون بناءً على خطأ، لو مجلس الإدارة اجتمع وشاف ان في إعادة النظر في أي بند مع البنود هدعو الأندية ".