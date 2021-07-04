أهالي حسنين دسوقي بحدائق المعادي: الباعة الجائلين احتلوا الشارع

استغاثة

استغاث سكان شارع حسنين دسوقي بحدائق المعادي من احتلال الباعة الجائلين الشارع وافتراش بضائعهم أمام المنازل.

وأرسل المواطن عبد الله محمد، المقيم بشارع حسنين دسوقي، عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد، رسالة تضمنت الأضرار التي يواجهها بسبب افتراش الباعة الجائلين للشوارع.

وأضاف أن شارع حسنين دسوقي أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين، وضيقوا على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع، ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.

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