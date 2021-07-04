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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

استغاثة

أهالي حسنين دسوقي بحدائق المعادي: الباعة الجائلين احتلوا الشارع

صدى البلد

استغاث سكان شارع حسنين دسوقي بحدائق المعادي من احتلال الباعة الجائلين الشارع وافتراش بضائعهم أمام المنازل.

وأرسل المواطن عبد الله محمد، المقيم بشارع حسنين دسوقي، عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد، رسالة تضمنت الأضرار التي يواجهها بسبب افتراش الباعة الجائلين للشوارع.

وأضاف أن شارع حسنين دسوقي أصبح محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين، وضيقوا على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع، ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

حسنين دسوقي الباعة الجائلين خدمة الشكاوي حدائق المعادى استغاثة

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