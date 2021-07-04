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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد 4 يوليو.. اعرف نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 4/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 9 يوليو 2021

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 4 يوليو فإن ذلك يعني أنك شديد الذكاء ولديك روح فكاهة وقدرة على التميز، والأولوية في حياتك للحياة العاطفية، لكنك تميل للتردد والتذبذب، ولديك مزاج متقلب جدا.
 

نصيحة:

 

عام ٢٠٢١ مناسب بالنسبة لك لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.



برج السرطان:

 

حظك هذا الأسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:
تعيش أسبوعا جيدا وفعالا قد تتخلّى عن الماضي وتتّجه نحو جديد في حياتك، محاطاً بالمتعاونين المتحمّسين والاصدقاء المخلصين. 

تحتاج إلى هذا المحيط لكي تبلور أفكارك وتباشر تفيذ مشاريعك. تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل الى نتيجة مذهلة أو توقيع عقدا مهما او استثمارا طويل الأمد، ليكون الأسبوع مدخلاً الى تغيير في حياتك وتحقيقاً لحلم أو اعترافاً بتفوّق. تظهر عن دهاء وجرأة ومخيلة وخيال واسع في عملك، تبلغ أهدافك بكل استقامة وتجذب المعجبين والمصفقّين والمؤيدين، وخصوصاً إذا كنت تعمل في الشأن العام.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 


تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.

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