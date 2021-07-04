محدش يقولي الشباب مابيقراش.. لميس الحديدي: إقبال مبهر ورائع في معرض الكتاب

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالإقبال على معرض الكتاب قائلة: "الحضور مبهر إقبال رائع عندما نتحدث عن مشاركة نحو 162 ألف زائر في أول 48 ساعة محدش يقولي الناس مابتقراش حتى لو راحوا للتجول في المعرض".

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة :"الناس ممكن تروح تتجول في " مول " لكن الناس بتتجول في معرض " الكتاب " وده مؤشر مهم وممتاز وأعتقد أن أكبر نفي لفكرة إن الشباب مابيقراش عندما يشارك هذا العدد ونشهد هذا الاقبال مع باكورة بداية معرض الكتاب الدولي 2021 ".

أكملت : "أيضاً الاقبال ينفي فكرة أن الجميع أصبح يقرأ " أونلاين " لا حجم الاقبال يعكس أهمية الكتاب الورقي خاصة أن معظم الزائرين من الشباب ومن شدة الاقبال تسبب الازدحام في إنتقادات طلب على إثرها من زوار المعرض إرتداء الكمامات وإتباع الاجراءات الاحترازية ".

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٦٢ ألف زائر في ثالث أيام معرض الكتاب

شهد اليوم الثالث من معرض الكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٦٢ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.



وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إدارة المعرض عملت بشكل كبير على تلافي بعض السلبيات التى ظهرت خلال اليومين الماضين مما ساعد على مرونة الحركة داخل المعرض وعدم وجود ازدحام داخل القاعات او على بوابات الدخول.

عن معرض الكتاب

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا.

وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .