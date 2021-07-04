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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهنئ الشرقية للدخان بالصعود للدوري الممتاز

صدى البلد

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي تقديم التهنئة لفريق الشرقية للدخان بعد حسمه للصعود الي الدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعة الصعيد في دوري المظاليم.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي علي تويتر التهنئة لفريق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدوري الممتاز بعد صراع شديد في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

وكعادة النادي الأهلي سباق في تهنئة الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز حتى يكون لديهم الدافع لتقديم أفضل ما لديهم وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية في النهاية.

أرقام في صعود فريق الشرقية للدخان 


ونجح فريق الشرقية للدخان للوصول للدورى الممتاز بعد 68 عاما من التأسيس حيث أنشأ عام 1953

ويعود الفضل لصعود فريق الشرقية للدخان لـ علاء إبراهيم الذي قاد الفريق في 24 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 14 لقاء وخسر 4 وتعادل في 6 مواجهات .

ثم تولي علاء نوح مهمة تدريب فريق الشرقية للدخان في آخر 6 مواجهات. 

الشرقية الأهلى الخطيب الدوري الممتاز مجموعة الصعيد دوري المظاليم

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