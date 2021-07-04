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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق هائل بزراعات ومحول كهربائي في أسوان

حريق بزراعات- ارشيفية
حريق بزراعات- ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة علي حريق شب بمحول كهربائي عقب إندلاع حريق هائل فى مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بقرية القنان التابعة لمدينة البصيلية مركز إدفو شمال أسوان.

وكان قد تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان قد تلقي إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، عن إشتعال حريق فى مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بقرية القنان بمدينة البصيلية مركز إدفو، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

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وأسفر الحادث عن احتراق مساحات من الأراضى الزراعية والمحاصيل "جارى حصرها"، كما أمتدت النيران إلى المحول الكهربائى الكائن بموقع الحريق، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق،  وأمرت باستعجال تقرير المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وحجم الخسائر المادية، فيما لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل مناطق خريت 2 التابعة لمركز نصر النوبة، وخور قبلي التابعة لمركز كوم أمبو، واستمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى على 3442 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتي تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. 

وكان قد أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة السادسة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . وأوضح المحافظ بأن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمروهو ما يستلزم من المواطنين بضرورة الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على إعطاؤها لأصحاب التصالح والتي تنتهى بنهاية يوليو الجارى . 

 وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات ، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان حريق

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