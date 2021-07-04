أهالي منطقة المحمودية بالنهضة يشكون من كثرة انقطاع الكهرباء

استغاث أهالي منطقة المحمودية "800 و 920"، التابعة لحي السلام ثان، بمنطقة النهضة التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى.

وقال المواطن هشام الوزير ، أحد أهالي منطقة المحمودية فى رسالته : نعانى من انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة قد تستغرق اكثر من ٣ ساعات ".

وأضاف: “انقطاع التيار الكهربائي يستمر لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.