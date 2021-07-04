لميس الحديدي من العاصمة الادارية: الحلم أصبح حقيقة مبهرة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مشروع العاصمة الادارية الجديدة الذي كان حلماً في عام 2015 تحول الآن إلى حقيقة.

وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" في حلقة خاصة من العاصمة الادارية: "في الحقيقة هو واقع مبهر ليس فقط بالعمران والمباني لكن بمدينة تعبر عن مصر الجديدة وتنقل مصر لمرحلة مختلفة تليق بالشعب المصري والمصريين".

وأوضحت لميس الحديدي، أن الفكرة بدأت بمبدأ "الضرورة" للخروج من التكدس والزحام والبنية التحتية القديمة، لكن الفكرة تطورت إلى حلم مصري مختلف يحقق أهداف مصر ضمن إستراتجية 2030.

وأشارت لميس الحديدي، إلى أن مساحة العاصمة الادارية تبلغ 184 ألف فدان بما يمثل ضعف مساحة القاهرة التقليدية".

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1000 فدان .. الشربيني يوضح تفاصيل مساحات الحدائق المركزية بالعاصمة الادارية

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك مجموعة من المساحات الاستثمارية داخل الحدائق المركزية بـ العاصمة الادارية الجديدة ومنها فود كورت بـ مساحة 1000 فدان وهناك اماكن لممارسة الرياضة بـ أماكن مفتوحة وبعض المكاتب الصغيرة داخل النهر الأخضر .



وأضاف الشربيني، أن هناك تجمعات للحدائق المركزية سيكون لها استخدامات متعددة ومنها السياحية والترفيهية بشكل او آخر وبحيرات صناعية ، ويحقق مميزات تنموية واستثمارية عدة .

ولفت إلى إن الجهاز يشرف على المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل ترفيق الـ40 ألف مبنى بالكامل من شبكات مياه وصرف وكهرباء، وهي بنية تحتية ذكية مشيرًا إلى أن كل عناصر المهمات الخاصة بشبكات المياه والصرف والري مزودة بمحابس ومهمات وعناصر يمكن التحكم فيها من خلال مبنى التحكم المركزي الموجود في الحي الحكومي وهو ما يقلل من الأعطال والمشكلات التي تحدث في المدن النمطية.

كما أنه يجرى رصد موقف كل الشبكات والأعطال بشكل استباقي وبالتالي يتم التعامل معها بشكل سريع أفضل مما هو موجود في المدن النمطية، موضحًا أن كل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل البنية التحتية والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ذكية ومختلفة.



وتابع رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال صناديق موجودة تحت الأرض بها حساسات لتعبر عن الاحتياج إلى تفريغها إذا ما تم ملئها لتسهيل الإدارة بالشكل والمطلوب دون أي تشويه للصورة العامة.



وواصل: "أما فيما يتعلق بآليات الشرب النقية، فإن العاصمة يجرى تغذيتها من العاشر من رمضان وآخر من القاهرة الجديدة بإجمالي طاقة تبلغ 200 ألف متر مكعب وجار رفعها إلى 270 ألف متر مكعب، كما يتم العمل على تنفيذ مشروع مأخذ وروافع خطوط المياه العكرة ومحطة تنقية مياه الشرب النقية التي ستؤمن احتياجات العاصمة الإدارية للمستقبل بإجمالي 1.6 مليون متر مكعب".



أما الحي السكني r3 فإنه يحتوي على 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية وخدمية، وهو مقام على مساحة 1000 فدان، وبدأ تسليم وحداته لحاجزيها في شهر فبراير الماضي، كما تم البدء في تسليم الفيلات لحاجزيها منذ شهر، ويتم التسكين بشكل كامل بالتزامن مع افتتاح العاصمة.