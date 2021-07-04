الطريق إلى طوكيو.. المنتخب الأولمبي يكشف موقف لاعبي الأهلي من مواجهة إسبانيا

أكد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الوطني الأولمبي أن بعثة الفريق ستتجه إلى طوكيو يوم 17 يوليو الجاري للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باليابان .

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : بعثة المنتخب الوطني الأوليمبي ستتجه إلى طوكيو يوم 17 يوليو المقبل ، ثم يلحق لاعبي الأهلي بالبعثة يوم 18 عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ، وقد يتغيبوا عن المباراة الأولى أمام المنتخب الإسباني والمقرر إقامتها يوم 22 يوليو الجاري .

واختتم عبد العزيز : اللجنة المنظمة أصدرت تعديلاً جديداً على قوائم المنتخبات المشاركة على أن تضم كل قائمة 22 لاعباً بدلاً من 18 لاعب .

قائمة المنتخب لأولمبياد طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.



تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.



ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.



وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:



لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد



الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.



الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.