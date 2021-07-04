مقتل وإصابة 18 شخصا وتخريب 61 خط كهرباء بهجوم مسلح في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وفي بيان نقلته "السومرية نيوز"، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنه "تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة، حيث وجه الجهات الحكومية كافة، بتوفير كل التسهيلات للمعالجات العاجلة للإشكالات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الوطنية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات المتكررة".

وأضافت خلية الإعلام الأمني في العراق: "تعرضت الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، عن مقتل وإصابة 18 شخصا من ضمن الملاكات الهندسية والفنية، وتدمير 61 خطا رئيسا لنقل الطاقة".

وتابعت أن "آخر استهدف تم على الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلا عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية".

وواصلت:"تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء، من الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميجا واط من الطاقة لتلبية حاجة المواطنين".