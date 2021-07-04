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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة من السعودية.. لاعب الزمالك السابق يطالب بإقالة جهاز منتخب الشباب

صدى البلد

طالب أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق بإقالة الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر عقب خسارته الفراعنة الصغار اليوم من السعودية فى نصف نهائى كأس العرب .


وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: “لو اتحاد الكرة عارف قيمة مصر كويس لازم إقالة الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بعد الفضيحة اللى حصلت النهاردة أمام منتخب السعودية فى كأس العرب”.


وشدد ميدو على أنه حذر من المجاملات فى تعين الجهاز الفنى لمنتخب الشباب الذى يتحمل مسئولية خروج الفراعنة من البطولة بادرته الفنية الضعيفة لمجموعة من اللاعبين الجيدين. 

منتخب الشباب يودع كأس العرب

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد الخسارة على ملعبه أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-3 في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

ولعب منتخب مصر للشباب  بتشكيل يضم كلاً من أحمد نادر السيد فى حراسة المرمى ومحمد عبد النبى وعبد الرحمن صميدة وأحمد عبد الوهاب وأحمد حواش وطارق أمين وعبد الجواد عبد الجواد وأحمد السيد رشدى وخالد عوض وأحمد عبد الحميد إيشو وأحمد شريف.

وسجل أهداف منتخب السعودية كل من عبدالله رديف و عبدالعزيز العليوه وصهيب الزيد.

وجاء هدفي منتخب مصر للشباب عن طريق أحمد شريف وأحمد عبد الحميد.

وبتلك النتيجة ودع منتخب مصر للشباب البطولة بينما يلتقى المنتخب السعودى مع الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.

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