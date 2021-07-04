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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أوسبينا يقود كولومبيا لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروجواي

صدى البلد

حقق منتخب كولومبيا فوزًا على نظيره منتخب أوروجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، اليوم الأحد، في ثالث مباريات دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، حيث جاءت الـ45 دقيقة من المباراة متوسطة المستوى من جانب المنتخبين، دون تشكيل خطورة على المرمى، حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب.

واستمر التعادل السلبي فى الشوط الثانى، حيث كانت آخر الفرص رأسية زاباتا، مهاجم كولومبيا، التى أنقذها موسليرا حارس أوروجواى ببراعة فى الدقيقة 73، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

الفريقان احتكما لركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الحارس ديفيد أوسبينا لاعب كولومبيا في التصدى لركلتين.

ونجح أوسبينا في التصدي لركلتي ترجيح من نجمي أوروجواي خوسيه خيمينيز وماتياس فينا، لتنتهي الركلات بفوز كولومبيا بنتيجة 4-2.

ونجح من كولومبيا دوفان زاباتا و دافينسون سانشيز وياري مينا وميجيل بورخا، فيما سجل من أوروجواي إدينسون كافاني ولويس سواريز، وأخفق خوسيه خيمينيز وماتياس فينا.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة أوروجواي وكولومبيا، مع الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور، فى دور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن المباراة الثانية من الدور قبل النهائي قد تحدد طرفيها فجر أمس، الأحد، حيث سيلتقي خلالها منتخبا البرازيل وبيرو.

مشوار الفريقين في البطولة

واحتلت كولومبيا المركز الثانى على يد بيرو فى الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة , بينما سرعان ما نمت أوروجواي الى البطولة لتفوز فى مباراتيها الاخيرتين فى المجموعة وتحتل المركز الثانى نتيجة لذلك .

تلتقي أوروجواي وكولومبيا في أحد الدور ربع النهائي من كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم، على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو، في مواجهة قوية، لأن الفريق الأوروجوياني ينوي إنهاء مسيرته في البطولة وبالتالي يحلم بالتفوق في تكلفة المنافس بطريقة سهلة لإظهار وإظهار شخصية قوية ، ولكن يجب أن يكون على أهبة الاستعداد مع المنتخب الكولومبي.

وتمكن منتخب الأوروجوياني من التأهل بعد مواجهة صعوبات كبيرة في مشواره حتى الآن في هذه البطولة وعدم تمكنه من إظهار شخصيته الحقيقية خلال المواجهات الماضية، وبالتالي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية مهمة أمام منافسه للتقدم إلى الدور التالي، ولو نجح منتخب أوروجواي في الترقية ، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط، بعد فوزه في مباراتين، وخسر تعادلا وآخر.

الفريق الكولومبي لم يكن أفضل حالا بعد التأهل لهذه الجولة، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، بعد حصوله على أربع نقاط فقط من أربع مباريات، الفوز في مباراة واحدة وخسارة التعادل الآخر في مباراتين وبالتالي لديه الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة للصعود.

كولومبيا أوروجواي كوبا أمريكا لويس سواريز التعادل السلبي منتخب اوروجواي كوبا اميركا

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