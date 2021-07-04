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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نجم سلة الزمالك يقترب من الانضمام لأحد أندية الـ NBA

صدى البلد

تحدث أنس أسامة لاعب نادي الزمالك لكرة السلة عن اقترابه من الاحتراف في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بنحاول نخلص خلال يومين مع فريق معين في الدوري الأمريكي".

وتابع "بنسبة كبيرة حصل اتفاق، ولكن في شروط للإعلان عن الصفقة ولازم النادي يعلن الأول، تم الاتفاق على المدة التي سأقضيها مع الفريق".

وواصل "الأندية التي تفاوضني ترى أنني لاعب صغير وعندي القدرة على التعلم والتطور لمدة سنتين مقبلين لأني لسة 26 سنة".

الزمالك بطل دوري السوبر 

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مدربه الإسباني أوجوستي بوش، بلقب دوري سوبر السلة علي حساب الاتحاد السكندري بقيادة مدربه أحمد مرعي بنتيجة التعادل 84-80 فى نهائي دوري سوبر كرة السلة رجال.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

واختتمت سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر لموسم 2021 بين الاتحاد السكندري والزمالك التي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر مساء اليوم الإثنين.

ووصل الاتحاد للدور النهائي بعد تجاوز الأهلي بنتيجة 3-0 في نصف نهائي دوري السوبر، وهي نفس النتيجة التي تأهل بها الزمالك على حساب الجزيرة.

ونجح الاتحاد السكندري في الفوز باللقاء الأول من سلسلة النهائي بنتيجة 83/56 والمباراة الرابعة بنتيجة 81/79 فيما تعادل الزمالك في السلسلة وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80/70 والثالث بنتيجة 74/69.

 

الزمالك أنس أسامة الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA دوري السوبر الاتحاد السكندري

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