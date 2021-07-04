في عيد ميلاده توم كروز الـ59.. السبب وراء ايقاف فيلم Mission: Impossible 7

احتفل أمس الفنان العالمي توم كروز بعيد ميلاده الـ٥٩، وتصدر اسمه محركات البحث جوجل.



ويحضر منذ فترة توم لفيلمه المنتظر Mission: Impossible 7 والذي توقف تصويره مؤقتا في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.



وأثبتت الفحوصات إصابة عدد من العاملين في فيلم Mission: Impossible 7 بفيروس كورونا، وتم عزلهم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في بريطانيا.

إيقاف 14 يوما



تم إيقاف تصوير فيلم Mission: Impossible 7 لمدة 14 يوما، وعاود العمل مرة أخرى بدءا من 14 يونيو الجاري، بعدما كشفت الاختبارات الدورية وجود إصابات ضمن الطاقم دون الكشف عن هويتهم.



وأكد ممثل شركة إنتاج الفيلم أن الإيقاف مؤقت، وأنهم مستمرون في إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضمن جدول تصوير وإنتاج فيلم Mission: Impossible 7 .



تضرر فيلم Mission: Impossible 7 كثيرا منذ اندلاع جائحة كورونا، وتوقف عدة مرات منها بدأت في فبراير 2020 عندما أغلقت إيطاليا أبوابها، ثم التسريب الذي تسبب في موجة انتقاد كبيرة للممثل توم كروز .