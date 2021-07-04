تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي ومدة غيابه عن الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل حالة الحارس محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بعد تعرضه للإصابة في مران الأهلي مساء أمس استعدادا لمباراة سموحة اليوم في الدوري الممتاز.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لموقع “صدي البلد” إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الشناوي أوضحت أن إصابة حارس الفريق ليست خطيرة، وحالته في تحسن، حيث اقتصر الأمر على معاناته من كدمة في القدم ولم تتأثر عضلاته.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يأمل في أن يلحق الشناوي بمباراة اليوم وأن تزول الآلام التي اشتكى منها في موضع الإصابة نتيجة الكدمة، مشيرا إلى أن هناك تفاؤل كبير بلحاقه بالمواجهة لكن موقفه النهائي سيتحدد صباح اليوم عن طريق طبيب الفريق الذي سيطلع على حالته لمنحه الضوء الأخضر للمشاركة.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الشناوي لقائمة الفريق رغم الإصابة انتظارا لتحديد موقفه النهائي من اللقاء ، فيما تضم القائمة إلى جواره الحارسين مصطفى شوبير وعلي لطفي.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للإصابة في نهاية مران أبناء الرداء الأحمر بإستاد مختار التتش.

وغادر الشناوي المران برفقة طبيب الفريق واتجها لإحدي مراكز التحليل بحي الدقي لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتحديد موقفه.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني قائمة أبناء الرداء الأحمر استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة إستبعاد بدر بانون للإيقاف ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية البدنية فيما عاد للقائمة من جديد أيمن اشرف بعد إنتهاء إيقافة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة في الدوري.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان المدير الفني للأهلي عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز، والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأحمر مع بيراميدز 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.