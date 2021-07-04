هل خلع حجاب المرأة يساوي عقوبة ترك الصلاة؟ علي جمعة يرد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن خلع الحجاب إثم على المراة باتفاق علماء المسلمين بلا خلاف.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن كل فقهاء المسلمين يرون بوجوب حجاب المرأة وخلعها للحجاب تكون بذلك قد ارتكبت إثما، ولكن هذا خلع الحجاب ليس كترك الصلاة، فالصلاة فريضة وأحد أركان الإسلام التي بها يكتمل الدين.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين الكبائر والصغائر فليس كل الذنوب في درجة واحدة.



حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال



قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.

وأكد للمتسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.

هل تأثم المرأة إذا خلعت النقاب لأجل العمل؟



قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم خلع النقاب لأسباب تتعلق بالعمل؟)، أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.

وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.