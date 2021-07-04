مصطفى شوبير: أنا أكثر شخص يشعر بما يحدث لـ أحمد نادر السيد

دافع عن حارس منتخب الشباب

دافع مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عن أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب الشباب، بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير عقب لقاء السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب لـ الشباب.

وحمل البعض مسئولية الهدف الثالث للمنتخب السعودي لحارس الفراعنة أحمد نادر السيد.

وكتب نجل حارس الأهلي الأسبق أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "وكأن هناك قانون خفي ينص أن ابن أي لاعب سابق ممنوع من الخطأ أو الحصول على خبرات".

وأضاف: "أنا أكثر شخص قد يشعر بما يحدث حاليا لأحمد نادر السيد وهو حارس كبير ومن الطبيعي أن تتعلم الناس من أخطائها، ولكن البعض لا يريد من لاعب عمره 18 عاما أن يخطئ".

وتابع: "الجميع يتابع مباريات اليورو وشاهدت كمية أخطاء الحراس وتألق البعض، ولكن الخطأ وارد حتى في أكبر البطولات في العالم.. وانظروا إلى كاسبر شمايكل وأبناء الأساطير الذين يلعبون مع منتخباتهم".

وتمنى حارس مرمى الأهلي صاحب الـ21 عامًا دعم نجل نادر السيد في الفترات القادمة.

منتخب الشباب يودع كأس العرب

وودع منتخب مصر لـ الشباب بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد الخسارة على ملعبه أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-3 في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

ولعب منتخب مصر لـ الشباب بتشكيل يضم كلاً من أحمد نادر السيد فى حراسة المرمى ومحمد عبد النبى وعبد الرحمن صميدة وأحمد عبد الوهاب وأحمد حواش وطارق أمين وعبد الجواد عبد الجواد وأحمد السيد رشدى وخالد عوض وأحمد عبد الحميد إيشو وأحمد شريف.

وسجل أهداف منتخب السعودية كل من عبدالله رديف و عبدالعزيز العليوه وصهيب الزيد.

وجاء هدفي منتخب مصر لـ الشباب عن طريق أحمد شريف وأحمد عبد الحميد.

وبتلك النتيجة ودع منتخب مصر للشباب البطولة بينما يلتقى المنتخب السعودى مع الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.