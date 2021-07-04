كريم بامبو: استبعادي من مباريات الزمالك لم يكن لأسباب فنية

أكد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك، أن قرار رحيله من القلعة البيضاء كان بسبب عدم مشاركته في المباريات وهو ماجعله يختار المغادرة.

وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن استبعاده من مباريات الزمالك لم يكن لأسباب فنية وأنه كانت هناك أمور أخرى خاصة أنه كان يتألق عندما يشارك ويجد نفسه خارج التشكيل في المباراة التي تليها.

وأضاف بامبو أنه يكفيه اعتذار باتشيكو مدرب الزمالك السابق، له قبل رحيله للبنك الأهلي بسبب عدم مشاركته في المباريات.

وواصل: "رحيلي عن النادي الأهلي كان بسبب إصابتي بالرباط الصليبي، وانتقلت بعدها للإسماعيلي، والدراويش سبب عودتي للأضواء من جديد وانتقالي للزمالك".

واختتم كريم بامبو تصريحاته بأن حلمه هو العودة للزمالك من جديد وإثبات نفسه بجانب الانضمام للمنتخب الوطني خاصة أنه استعاد جزء كبيرا من مستواه.

بامبو يشارك في فوز البنك الأهلي علي المصري

ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز على منافسه المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن أحمد علي كامل من إحراز هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 25 من خلال ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامه مع إسلام صلاح ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول بهدف دون رد .

وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول من خلال خوض الهجمات المرتدة ولكن تمكن لاعبي البنك الأهلي من الحفاظ على شباكهم

ونجح كريم بامبو في إحراز الهدف الثاني في شباك النادي المصري في الدقيقة “89” عقب انطلاقه بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب ليسدد الكرة على يسار الحارس لحظة خروجه من المرمى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.