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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. وفاة الشاعر سمير زكي صاحب أشهر أغاني محمد سعد .. انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

ميرنا الهلباوي -
ميرنا الهلباوي - محمد عطية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها

 

وفاة الشاعر سمير زكي صاحب أشهر أغاني محمد سعد

أعلن الفنان عصام كاريكا عن وفاة الشاعر سمير زكي ، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.
 

بدي حدا أحبه .. نانسي عجرم تبحث عن حبيب في أحدث كليباتها

احتلت المطربة نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بعد طرح أحدث كليباتها الذي يحمل اسم "بدي حدا حبو"، والذي اقتربت عدد مشاهداته من المليون بعد يوم واحد من طرح الكليب.
 

بعد قصة حب تصدرت التريند .. انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام.

 

هاني سلامة يحتفل بـ عيد ميلاده .. شاهد

نشر الفنان هاني سلامة صورة له احتفالا بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

خلال 48 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

 


 

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