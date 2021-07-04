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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار البيت الأبيض السابق يعلن ترشح ترامب في انتخابات الرئاسة 2024

صدى البلد

بعد خسارة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 والتي لا زال يرفض الاعتراف بها، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، غامضًا بشأن طموحاته السياسية المستقبلية، تاركًا كل من المؤيدين والكارهين يخمنون ما إذا كان سيتنافس مرة أخرى على المكتب البيضاوي في عام 2024.

 

وأكد مستشار ترامب السابق، ستيف بانون، إن الرئيس الأمريكي السابق سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، على الرغم من أن ترامب نفسه لم يؤكد ذلك بشكل نهائي.

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قال بانون، متحدثًا في برنامج تلفزيوني إن ترامب سينافس مرة أخرى على الرئاسة في 2024، "وليس هناك أي شك على الإطلاق في ذلك".

وقدم بانون ادعائه بعد سؤاله عن الاتهامات التي تواجهها منظمة ترامب في ولاية نيويورك بشأن الجرائم الضريبية، مشيرًا على الفور إلى أن العديد من لوائح الاتهام هي "مؤامرة" من قبل المدعي العام ليتيتيا جيمس لـ "إيقاف" الرئيس السابق.

وأضاف بانون:"هذه كلها مؤامرة من قبل المدعي العام ليتيتيا جيمس، المدعي العام لمقاطعة نيويورك لأنهم لم يتمكنوا من إقالة الرئيس ترامب في أي من إجراءات العزل الأخرى، أي من الأشياء الزائفة. كان عليهم أن يلفظوا هذه التهم للحصول على مزايا إضافية حقيقية للموظفين على مدى 15 عامًا لمحاولة منعه. لكنهم لن يوقفوه".

واصل بانون هجومه على العملية القانونية للدولة ، قائلاً إن "هذا لن يؤدي إلا إلى جعل حركة (ماجا - أجعل أمريكا عظيمة مجدداً) أكثر تصميمًا" ، مشيرًا إلى أن محاكمة منظمة ترامب هي "ما يحدث في دولة من العالم الثالث".

وواصل:"هذا ما يفعله الحزب الشيوعي الصيني للناس عندما يخرجون من السلطة".

تأتي تأكيدات بانون في الوقت الذي يظل فيه ترامب  محتفظاً بسرية خطط الحملة الرئاسية لعام 2024، ولم يشر إلا في وقت سابق إلى أنه اتخذ قراره بشأن الترشح.

ترامب ستيف بانون بانون الرئيس الأمريكي السابق الحزب الشيوعى الصينى

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