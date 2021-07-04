أنقذتها من التهميش.. كيف استفادت مطروح من المشروعات القومية؟

تعرف على أبرز المشروعات القومية على أرض مطروح

عانت محافظة مطروح لسنوات عديدة من التهميش ونقص الخدمات للمواطنين ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حظيت محافظة مطروح بنصيب كبير من المشروعات القومية مما كان لها دورا كبيرا في إحداث نقلة تنموية كبرى على مستوى المحافظة.



و شهدت محافظة مطروح العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال ال6 سنوات الأخيرة والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بها كمحور تنموي هام تضع عليها الدولة أموالا كبيرة لتحقيق التنمية بمصر.

العلمين الجديدة



العلمين الجديدة

تعد مدينة العلمين الجديدة خير شاهد على التنمية الحقيقية التي حدثت بشتى ربوع مصر بعد أن تحولت من مدينة تعاني من ألغام الحرب العالمية الثانية إلى أيقونة الساحل الشمالي.



فعلى أرض مدينة العلمين إحدى مدن محافظة مطروح دارت على أرضها معركة العلمين التي تعد أحد أشهر معارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، والتي منيت فيها القوات الألمانية بالهزيمة وخلفت تلك الحرب العشرات من الألغام والتي عطلت كافة جهود التنمية.



ولقد كان اهتمام الرئيس السيسي بتطوير تلك المنطقة والتخلص من الألغام والتوجيه بوضع مخطط كامل لتطويرها نقطة تحول كبيرة حولت المدينة من مدينة تعاني الألغام وقلة التنمية إلى مدينة متكاملة تحظى بأفضل الخدمات.



ومنذ قيام الرئيس السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة ليعلن إنشاء مدينة العلمين ذات الخدمات المتكاملة وتشهد المدينة عمليات إنشاء واسعة.



وتعد العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر والتي تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح، وهي إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والذي يسعى إلى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادي والدلتا وذلك بامتداد الساحل الشمالي مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر..

المحطة النووية بالضبعة



المحطة النووية بالضبعة

أحيا الرئيس السيسي هذا الملف الذي ظل حلم لسنوات عديدة للمصريين وبدء إجراءات انطلاق المشروع النووي المصري السلمي بالضبعة لتوليد الطاقة لخدمة أهالي المحافظة ومستقبل التنمية الشاملة والمنشودة بمصر.



وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن محافظة مطروح حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال6 سنوات الماضية وما شهدته من نهضة تنموية ومشروعات قومية في كافة المجالات والقطاعات التي ارتقت بالمحافظة وخدمة أهلها.



وأضاف أن من تلك المشروعات إنشاء مدينة العلمين الجديدة كأحدث مدن الجيل الرابع بما تتضمنه من مشروعات سياحية واستثمارية وتعليمية وسكنية وتاريخية وغيرها.



وأضاف أن من المشروعات كذلك محور الضبعة روض الفرج كمحور تنموي واختصار الوقت بين محافظة مطروح والعاصمة القاهرة، وطريق سيوة جغبوب بطول 80 كم مزدوج يربط بين مصر ولبيبا.



وأشار إلى انطلاق مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف فدان، والتي كان نصيب مطروح مساحة 180 ألف فدان منها 150 ألف فدان بمنطقة المغرة بالعلمين و30 ألف فدان بسيوة.

محطة الرميلة



وكذلك افتتاح محطات تحلية مياه البحر كمحطات تحلية مياه البحر الرميلة بطاقة 48 ألف م3/ يوم، وكذلك مستشفى النجيلة المركزي ومتحف آثار مطروح.



وأشار محافظ مطروح إلى استمرار المشروعات القومية على أرض المحافظة، والتي تمت والجاهزة للافتتاح ومنها مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ومستشفى السلوم المركزي، ومستشفى براني المركزي، ومحطتي الرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3 ومحطة تحلية مياه الضبعة بطاقة من 40 إلى 80 ألف م3/ يوم، واللتان يجرى التشغيل التجريبي لهما حَالِيًّا بما ساهم في القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب.

كورنيش الابيض

كورنيش الابيض

وكذلك كورنيش الأبيض كليوباترا بطول 8كم، وصومعة الحمام سعة 45 ألف طن، والمدرسة الزراعية بسيوة على مساحة 35 فَدَّانًا وغيرها



الرئيس السيسى يتفقد ميناء جرجوب

ميناء جرجوب

بالإضافة إلى ما يتم حاليا من مشروعات قومية كبرى على مستوى الدولة كلها ومنها الانتهاء من المرحلة الأولى بميناء جرجوب بالنجيلة كميناء تجاري وسياحي.. بما يعمل على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

محطة تحلية الضبعة



منفذ السلوم

كما يجرى حاليا تطوير منفذ السلوم البري كبوابة مصر الغربية نحو شمال أفريقيا وما يمثله من أهمية تجارية واقتصادية كبيرة.