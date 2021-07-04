هل اعتزل حسن شحاتة التدريب .. نجل المعلم يجيب

كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن اعتزال والده حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، التدريب بشكل نهائي.

وأكد كريم في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن المعلم حسن شحاتة تلقى أكثر من عرض للعودة للتدريب مؤخرا من بينها منتخبي سوريا وليبيا.

وأضاف "المعلم فضل البقاء في الوقت الراهن، لأنه غير متحمس للعودة أو تولي أحد الأندية أو المنتخبات رغم العروض المحلية التي تلقاها".

واختتم تصريحاته بأن المعلم قد يعود للعمل الإداري كمستشار فني سواء في نادي الزمالك أو اتحاد الكرة.

تاريخ كبير لحسن شحاتة

ويملك حسن شحاتة، تاريخا كبيرا في كرة القدم المصرية، بعد أن قاد المنتخب المصري للتتويج ببطولة أمم إفريقيا 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010، في إنجاز لم يحدث من قبل لأي مدرب في القارة السمراء.