هاني شاكر: معندناش حاجة اسمها مطرب مهرجانات في النقابة
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة والإدارة تعملان منذ فترة على اتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية، معقباً: "احنا مش معترفين بحاجة اسمها مهرجانات في النقابة".
وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها فن مهرجانات أو مطرب مهرجانات أصلاً، اللي عندنا هو فن شعبي وراب فقط".
وتابع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قائلاً: "الاهتمام الأكبر يكون بالكلمات أكثر من الصوت، واحنا في النقابة مش ضد أي حد ومش ضد أي نوعية من الغناء سواء شعبي أو غير شعبي أو راب".
وأكمل هاني شاكر: "هات ورقك وتعالى قدم وامتحن، لو نجحت يبقى أهلا وسهلاً".
وأردف: "حمو بيكا امتحن قبل كده وسقط، وأعتقد أنه بيتمرن دلوقتي وبيجهز نفسه عشان يمتحن تاني".
واستطرد هاني شاكر: "أنا ضد المهرجانات، ومفيش حاجة اسمها أغاني مهرجانات"