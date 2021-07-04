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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شاكر: معندناش حاجة اسمها مطرب مهرجانات في النقابة

الفنان هاني شاكر،
الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة والإدارة تعملان منذ فترة على اتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية، معقباً: "احنا مش معترفين بحاجة اسمها مهرجانات في النقابة".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها فن مهرجانات أو مطرب مهرجانات أصلاً، اللي عندنا هو فن شعبي وراب فقط".

وتابع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قائلاً: "الاهتمام الأكبر يكون بالكلمات أكثر من الصوت، واحنا في النقابة مش ضد أي حد ومش ضد أي نوعية من الغناء سواء شعبي أو غير شعبي أو راب".

وأكمل هاني شاكر: "هات ورقك وتعالى قدم وامتحن، لو نجحت يبقى أهلا وسهلاً".

وأردف: "حمو بيكا امتحن قبل كده وسقط، وأعتقد أنه بيتمرن دلوقتي وبيجهز نفسه عشان يمتحن تاني".

واستطرد هاني شاكر: "أنا ضد المهرجانات، ومفيش حاجة اسمها أغاني مهرجانات"

هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المهرجانات مطرب مهرجانات النقابة اخبار التوك شو

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