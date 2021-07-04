هاني شاكر: معندناش حاجة اسمها مطرب مهرجانات في النقابة

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة والإدارة تعملان منذ فترة على اتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية، معقباً: "احنا مش معترفين بحاجة اسمها مهرجانات في النقابة".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها فن مهرجانات أو مطرب مهرجانات أصلاً، اللي عندنا هو فن شعبي وراب فقط".

وتابع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قائلاً: "الاهتمام الأكبر يكون بالكلمات أكثر من الصوت، واحنا في النقابة مش ضد أي حد ومش ضد أي نوعية من الغناء سواء شعبي أو غير شعبي أو راب".

وأكمل هاني شاكر: "هات ورقك وتعالى قدم وامتحن، لو نجحت يبقى أهلا وسهلاً".

وأردف: "حمو بيكا امتحن قبل كده وسقط، وأعتقد أنه بيتمرن دلوقتي وبيجهز نفسه عشان يمتحن تاني".

واستطرد هاني شاكر: "أنا ضد المهرجانات، ومفيش حاجة اسمها أغاني مهرجانات"