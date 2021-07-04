بعد الهزيمة من البنك الأهلي .. المصري البورسعيدي يحقق مع علي ماهر

كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن فتح التحقيق مع علي ماهر المدير الفني للفريق، مساء الأحد، وذلك بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.



وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية: "سوف نفتح تحقيقات موسعة ليست مع علي ماهر فقط بل مع الفريق بالكامل، وسوف يتم عقد جلسة مع المدير الفني لمعرفة أسباب تدهور النتائج".



وزاد: "نتائج التحقيقات سوف يتم الكشف عنها في نهاية اليوم ولن نكتفي فقط بالعقوبات المالية، بل سوف تصل إلى حد الاستبعاد للاعبين، لأن ذلك سوف يعيق هدفنا وهو التواجد في المربع الذهبي".



وعن رحيل كريم العراقي، قال عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي: "لم يصلنا أي عرض سواء من الزمالك أو غيره، واللاعب مستمر مع الفريق خاصة وأنه قام بتجديد تعاقده".



وأتم عدنان حلبية: "علي ماهر أيضا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ورفضنا رحيله في الفترة الماضية، بعد تلقيه عدة عروض من أندية في الدوري المصري الممتاز".

المصري يفشل في الفوز علي البنك الأهلي

ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز على منافسه المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن أحمد علي كامل من إحراز هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 25 من خلال ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامه مع إسلام صلاح ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول بهدف دون رد .

وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول من خلال خوض الهجمات المرتدة ولكن تمكن لاعبي البنك الأهلي من الحفاظ على شباكهم

ونجح كريم بامبو في إحراز الهدف الثاني في شباك النادي المصري في الدقيقة “89” عقب انطلاقه بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب ليسدد الكرة على يسار الحارس لحظة خروجه من المرمى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.