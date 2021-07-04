عاجل
شريف مدكور يهنئ حفيده الفريق محمد فوزي بمناسبة عقد قرانها طلبات إحاطة واقتراحات برغبة للنواب أمام البرلمان .. نائب: شركات الأسمدة تواجه أزمة تعثر نتيجة الشيكات المرتدة .. ونائبة تطالب بحملات توعية لاستخدام الإنترنت في 6 معلومات .. تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان اقتصاد الإمارات| دائرة التنمية الاقتصادية تضيف خدمات بوابة أبوظبي للتصدير إلى منصة "أطلب" محدش يقولي الشباب مابيقراش.. لميس الحديدي: إقبال مبهر ورائع في معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يغسل ويكفن ويصلى عليه .. علي جمعة: المنتحر ليس كافرا .. فيديو

الانتحار
الانتحار

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المنتحر يلي بنفسه ويعرض حياته للهلاك ولا يقدم عليه إلا الأشرار.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، منوها أن الانتحار حرام شرعا ولكن المنتحر ليس كافر.

وأشار إلى أن المنتحر لو حاول الانتحار ولكنه فشل، فهو بذلك قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد أن الله يحب عباده، وعلى الشخص أن يعتقد أن الكون ليس ملكا له ، فالكون كله ملكا لله تعالى هو الذي يسيره بحكمته تعالى.

عقوبة المنتحر في الآخرة


أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

 

ونبه «عاشور» خلال بث مباشر من مسجد الحسين، على أن المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومَن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها -أي يطعن- في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» رواه البخاري (5442) ومسلم (109).

 

لماذا يعذب الله المنتحر؟


وأوضح مستشار المفتي، في إجابته عن سؤال: «لماذا يعذب الله المنتحر رغم أن الله قدر له الانتحار؟»، أن المنتحر قد انتهى أجله، بالسبب الذي أقدم عليه، ولا يعني ذلك أنه لما كان أجله المقدر منتهيًا ينبغي ألا يؤاخذ بما هو مكتوب قدرًا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل في العبد قدرة وإرادة ليتمكن بهما من عمل ما أراد وترك ما لم يرد، فإذا أقدم على أمر منهي عنه شرعًا مع تمكنه من الترك، فقد خالف ما أمره الله تعالى به، وأراده منه شرعًا، ومن خالف الأمر مُختارًا استحق العقاب، وما كتبه الله عز وجل قدرًا لا ح أن يحتج به على مخالفة الأمر الشرعي.

المنتحر كافر مقابر عقوبة المنتحر الإنتحار

ترشيحاتنا

لماذا الصلاة خير من النوم؟

فورد رابتور تتحول إلى لعبة من 1.379 قطعة ليجو !! .. صور

محلية البرلمان تناقش تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء

بأرقام القطع.. بدء تسليم أراضي الإسكان الحي الرابع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

هاني شاكر: هنمتحن موزة وعنبة قريب ولو نجحوا لازم يغيروا أساميهم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ