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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 7 شخصيات نسائية تاثيرا في عالم صناعة السيارات

بيرثا بنز
بيرثا بنز

لا يقتصر التاريخ البشري على ابتكارات واختراعات من صنع الرجال فقط، بل ساهمت النساء أيضًا في تقديم عدد كبير من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، حيث استطاعت المرأة أن تثبت أنها قادرة على تحقيق النجاح وإحداث تغيير حقيقي في مختلف المجالات بما فيه مجال صناعة السيارات، والذي يشمل تاريخه على العديد من النماذج النسائية التي كانت لديها الفضل في تطور صناعة المركبات .

 

يقدم موقع صدي البلد أكثر 7 شخصيات نسائية أثرت في تاريخ صناعة السيارات : 

 

1- بيرثا بنز 

وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة هذه المقولة تنطبق علي السيدة بيرثا بنز، حيث كانت تلك المرأة صاحبة الفضل في انتشار اول سيارة اخترعت في التاريخ ، التي اخترعت علي يد زوجها المهندس العبقري كارل بنز، وكانت هذه السيارة أول مركبة عملية صالحة للاستخدام اليومي.

 

تعتبر بيرثا بنز واحدة من أكثر النساء تأثيرا في تاريخ عالم  صناعة السيارات، حيث يرجع الفضل لها في أنتشار تلك  الاختراع العبقري الذي صممه زوجها ، والذي كان له دورا كبيرا في تطور صناعة السيارات.

 

كان يري كارل بنز في بداية الامر ان هذا الاختراع ليس له اي قيمة ، ولكن كانت  زوجته "بيرثا بنز" لا تري هذا ، حيث كانت  تؤمن به وعملت علي دعم كارل طوال الوقت. 

 

قررت  بيرثا بنز قيادة تلك السيارة التي صممها زوجها "كارل والقيام برحلة بها  "، واصطحبت معها طفلها  وذهبت إلى منزل والدتها بتلك المركبة البيسطة الصنع ، واستغرقت الرحلة حوالي 56 دقيقة.

 

تعد هذه الرحلة سببا كبير في أنتشار السيارة ، حيث كانت بمثابة دفعة تسويقية لمركبة، بخاصة  بعد أن أثبت نجاح هذه السيارة وقدرتها علي ان تكون وسيلة انتقال عملية وقابلة للاستخدام.

 

كما ساهمت أيضا تلك الرحلة في الهام بيرثا بنز بفكرة اختراع تغطية الفرامل بغطاء جلدي لتلك السيارة ونجح هذا الأمر.

 

2- فلورنس لورانس

ولدت فلورنس لورانس في عام 1886 كانت تلك المرأه  تمتلك موهبة التمثيل حتي اصبحت ممثلة مشهورة في أمريكا ، ولكن لم تتوقف انجازات " فلورنس لورانس" فقط في مجال التمثيل ، بل كانت صاحبة واحدة من أهم الاختراعات التي أثرت بشكل كبير في  تاريخ صناعة السيارات .

 

جاءت فترة علي فلورنس لورانس شعرت فيه بالاحباط والاكتئاب بسبب حدوث كم كبير من حوادث السيارات علي الطرق ، وكان سبب هذة الحوادث يرجع الي عدم معرفة السيارات التي تسير في الخلف متى ستتوقف السيارات األمامية أو تغيراتجاهها. 

 

فقررت فلورنس لورانس بتطوير أذرع تلقائية لإلشارات تتألف من زوجين من األعالم على جانبي السيارة يمكن رفعهما عن بعد بلمسة زر واحدة، لتنبيه سائقي السيارات الخلفية بأن السيارة األمامية في طريقها للتوقف أو تحويل اتجاهها. 

 

وساهم اختراع فلورنس لورانس في تطوير أضواء السيارات، وإضافة أضواء تشير إلى أن السيارة في طريقها لالنعطاف أو التوقف.

 

3-هيدي المار

في عام 1914بالتحديد في دولة النمسا ولدت هيدي المار، التي كانت  منذ الصغر تريد العمل في مجال التمثيل، فقررت السفر الي الويالات المتحدة الامريكية لبدء في تحقيق حلمها ، وبعد عملها في التمثيل واصبحت ممثلة امريكية ، قامت باختراع  نظام توجيه إذاعي سمح للسفن لتوجيه طوربيداتهم باستخدام راديو.   

 

وقام جورج أنثيل بالشاركة هيدي المار بتلك الاختراع ، ولكن  لم يحقق عائد مالي لشركتها الخاصة المار، ولكنه ساعد بعد فترة في تطوير العديد من التقنيات المتطورة التي تستخدما الآن  في عالم السيارات وغيرها ، مثل خاضة  أنظمة Wi-Fi ،Bluetooth  GPS .

 

4- ماري بارا

 في عام 1980 بدأت رحلة ماري بارا في الدخول عالم السيارات ، عندما التحقت بمعهد جنرال موتورز و كانت واحدة من المتدربات في هذا المعهد ،  وعملت في الشركة بعد تخرجها من المعهد ، حيث امتدت فترة عملها 38 الي عاما، حتي حصلت علي لقب  أول امرأة تشغل منصب رئيسة تنفيذية لشركة كبرى وعالمية في قطاع صناعة السيارات.

 

وكانت الفترة التي شغلت فيها ذلك المنصب استطاعت النهوض بالشركة ،التي واجهت  فترة عصيبة حينما لتستعيد الشركة مكانتها كواحدة من أفضل شركات السيارات ، وكانت "ماري بارا" واحدة من اكثرالاشخاص تأثيرا في تقدم مستقبل  الشركة . 

 

5- إيلينا فورد

تعد إيلينا فورد واحدة من أشهر النساء في تاريخ صناعة السيارات، كانت تلك الفتاة حفيدة هنري فورد مؤسس شركة فورد الأمريكية الشهيرة، الغريب بعض الشى ان لم تعمل "إيلينا فورد" في البداية في شركة جدها ، بل كانت تعمل لفترة كمديرة حسابات في شركة Greene Rich Wells.

 

قررت إيلينا فورد في عام 1995 العمل في شركة فورد وتدرجت في المناصب ،حتى أصبحت في عام 2013 مديرة قسم التسويق العالمي ونائبة رئيس الشركة،  وحصلت إيلينا فورد علي لقب أول امرأة في عائلة فورد تتولي أحد المناصب العليا بالشركة.

 

بالاضافة الي إيلينا فورد لقبت ايضا بالمرأة الرائدة في صناعة السيارات للعام من مجلة Automotive News.

 

6- ميشيل تشيستنسن

تخرجت ميشيل تشيستنسن من كلية التصميم في جامعة الفنون في باسادينا، وقررت العمل في شركة هوندا الشهيرة ، حيث  انضمت ميشيل إلى فريق التصميم في  شركة هوندا.

 

وكانت ميشيل حينما واحدة من النساء القلائل اللاتي يعملن كمصممات سيارات في قطاع صناعة عالم السيارات ، بالاضافة الي كانت أيضا أول امرأة تقود فريق تصميم سيارة فخمة سريعة أو سيارة خارقة supercar كما يطلق عليها .

 

7-إيمي ريمر

ساهمت إيمي ريمر في إحداث طفرة حقيقية في ذلك المجال عالم السيارات ،  مما جعلها تلقب بأنها واحدة من أكثر النساء تأثيرا في صناعة السيارات في بريطانيا، ثم اشتهرت إيمي ريمر بعملها في قسم تكونولوجيا السيارات ذاتية القيادة لدى جاكور لعدة سنوات.

 

وحصلت علي جائزة "Great British Women in the Car Industry - Rising Stars Award " المرموقة في قطاع صناعة السيارات .

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